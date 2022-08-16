Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İhaneti takma tırnak detayı ele verdi! “Başka bir kadının tırnağını taktığımı anlayınca...”

İhaneti takma tırnak detayı ele verdi! “Başka bir kadının tırnağını taktığımı anlayınca...”

16.08.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Abbs ismiyle paylaşım yapan bir kadın herkesi şaşırtan bir ihanet hikayesi anlattı. Erkek arkadaşının evinde bulduğu takma tırnakla ihanete uğradığını fark eden kadının paylaşımı kısa sürede popüler oldu. Genç kadının paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi.

İhaneti takma tırnak detayı ele verdi! “Başka bir kadının tırnağını taktığımı anlayınca...”

TikTok yıldızı Abbs , şu anda 132.000 izlenmeyi aşan bir klipte korkunç ama bir o kadar da komik aldatılma hikayesinden bahsetti. Erkek arkadaşına daha güzel görünmek için ayak parmaklarına takma tırnaklar taktırdığından söz eden kadın ihaneti bu detayın ele verdiğini açıkladı. Sevgilisinin evinde başka bir renkte takma tırnak bulan kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı! Ortalık bir anda karıştı, ihanete uğrayan eş bıçaklanarak öldürüldüKocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı! Ortalık bir anda karıştı, ihanete uğrayan eş bıçaklanarak öldürüldü

KARANLIKTA FARK ETMEDİ

1

Erkek arkadaşının evinde kaldığından ve gece yarısı tuvalete kalktığından söz eden Abbs, “Gece yarısı tuvalete gitmek için uyandığımda ayak takma tırnaklarımdan birinin eksik olduğunu fark ettim. Erkek arkadaşımı uyandırmadan loş bir ışıkta eksik olan takma tırnağımı bulduğumu düşünerek parçayı yapıştırıcıyla tuvalette yapıştırdım. Tekrardan uykuya daldım” dedi.

Sabah uyandıklarında ise erkek arkadaşının “Neden ayak baş parmağın mor ve diğerleri beyaz?” sorusuyla bir anda şoke oldu. Ayak tırnaklarına baktığında farklı renkli bir oje olduğunu gördü.

İHANETİ FARK ETTİ

2

O anda erkek arkadaşının sonuçlarını bilmeden sorduğu sorusunun ihaneti ele verdiğini dile getiren Abbs, “Tamamen hijyenik olmayan bir durumla karşı karşıya kaldım. Başka bir kadının takma tırnağını taktığımı anlayınca ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Damat kendi düğününde karısının ihanetini ifşa etti! Gelin ve eniştesinin aynı yataktaki videosu davetlileri şoke ettiDamat kendi düğününde karısının ihanetini ifşa etti! Gelin ve eniştesinin aynı yataktaki videosu davetlileri şoke etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutulduBikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu
Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldiBikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi
2022 yılı kehanetleri gündem oldu! Dedikleri bir bir çıktı2022 yılı kehanetleri gündem oldu! Dedikleri bir bir çıktı
Anahtar Kelimeler:
tiktok ihanet takma tırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Yıllarca aralıksız öksürdü! Boğazından çıkan aileyi şoke etti

Yıllarca aralıksız öksürdü! Boğazından çıkan aileyi şoke etti

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.