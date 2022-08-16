İhaneti takma tırnak detayı ele verdi! “Başka bir kadının tırnağını taktığımı anlayınca...”

TikTok yıldızı Abbs , şu anda 132.000 izlenmeyi aşan bir klipte korkunç ama bir o kadar da komik aldatılma hikayesinden bahsetti. Erkek arkadaşına daha güzel görünmek için ayak parmaklarına takma tırnaklar taktırdığından söz eden kadın ihaneti bu detayın ele verdiğini açıkladı. Sevgilisinin evinde başka bir renkte takma tırnak bulan kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

KARANLIKTA FARK ETMEDİ

Erkek arkadaşının evinde kaldığından ve gece yarısı tuvalete kalktığından söz eden Abbs, “Gece yarısı tuvalete gitmek için uyandığımda ayak takma tırnaklarımdan birinin eksik olduğunu fark ettim. Erkek arkadaşımı uyandırmadan loş bir ışıkta eksik olan takma tırnağımı bulduğumu düşünerek parçayı yapıştırıcıyla tuvalette yapıştırdım. Tekrardan uykuya daldım” dedi.

Sabah uyandıklarında ise erkek arkadaşının “Neden ayak baş parmağın mor ve diğerleri beyaz?” sorusuyla bir anda şoke oldu. Ayak tırnaklarına baktığında farklı renkli bir oje olduğunu gördü.

İHANETİ FARK ETTİ

O anda erkek arkadaşının sonuçlarını bilmeden sorduğu sorusunun ihaneti ele verdiğini dile getiren Abbs, “Tamamen hijyenik olmayan bir durumla karşı karşıya kaldım. Başka bir kadının takma tırnağını taktığımı anlayınca ne yapacağımı şaşırdım” dedi.



