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İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı

31.10.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gürpınar'ın sağlık durumuyla ilgili, "Yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum" açıklaması yapıldı.

51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gürpınar'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum" açıklaması yapıldı.

BABASI KORONAVİRÜSE YENİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gürpınar, "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.


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