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İki Aile'nin Efe'si Doğaç Yıldız büyüdü! Yasak Elma'dan ayrılması olay oldu

25.10.2020 08:13 | Son Güncelleme:
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İki Aile'nin Efe'si Doğaç Yıldız büyüdü! Yasak Elma'dan ayrılması olay oldu

İki Aile'nin küçük ergeni Doğaç Yıldız şimdi kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemde Yasak Elma'daki performansıyla dikkat çeken Yıldız diziden ayrılıp yeni projelere adım atacak.

Oyunculuğa ilk adımını sekiz yaşında, İsviçre’den gelen bir Türk yönetmenin orta metraj filmiyle atan, son zamanların yükselen ismi Doğaç Yıldız, Yasak Elma dizisiyle ekranda yer alıyordu.

Ancak Yıldız'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Yasak Elma'dan Yıldız dışında Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman'ın da ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü mezunu olan yakışıklı oyuncuyu ekranlarda ilk görüşümüz ise henüz 15 yaşındayken, İki Aile dizisi ile olmuştu. Şimdilerde 29 yaşında olan Doğaç’ın, annesinin ve babasının da oyuncu olması tiyatro kulislerinde bir sürü önemli oyuncuyla iç içe büyümesine neden olmuş. Pek çok tiyatro oyunu ve Kar adlı bir sinema filmi bulunan genç oyuncunun gelecek projeleri hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Ekran Alıntısı

DOĞAÇ YILDIZ KİMDİR?

Yıldız, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Genç oyuncu ekran oyunculuğuna 10 yaşındayken, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı 'Tatlı Hayat' ile başladı.

'İki Aile' dizisindeki Efe karakteriyle tanınan Yıldız, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Şehzade Kasım'a hayat verdi. Son olarak 'İyi Oyun'la sinemaseverlerin karşısına çıkan oyuncunun rol aldığı uluslararası film 'I Am You', dünya prömiyerini Roma Film Festivali'nde yaptı. Tiyatro sahnesindeki performansıyla da beğeni toplayan genç oyuncu, 'Woyzeck' adlı oyunundaki performansıyla 2015-2016 Ekin Yazın Dostları Ödülleri'nde 'En İyi Genç Yetenek' ödülüne layık görüldü. Doğaç Yıldız, 'Yasak Elma'da ise Yiğit karakterine hayat veriyor.


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