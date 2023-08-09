İki ay aradan sonra MGK toplanıyor: Kritik konu Putin'in ziyaretinden önce masada! İki komutan için son kez katılacak

MGK yaklaşık 2 ay aranın ardından bugün yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı saat 15.00'te başlayacak. Masada terörle mücadele, tahıl koridoru girişimi, Suriyeli sığınmacılar gibi önemli konular olacak.

İKİ KOMUTAN İÇİN SON MGK

Yüksek Askeri Şûra kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden ve Hava Kuvvetleri Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti. İki komutan son kez MGK toplantısında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

CNN Türk'te yer alan habere göre; toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek. Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

ERDOĞAN-PUTİN TEMASI ÖNCESİNDE TAHIL KORİDORU MGK'NIN GÜNDEMİNDE

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak. Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.



