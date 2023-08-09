Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı! Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! İşte 9-13 Ağustos hava durumu...

Geçtiğimiz gün itibarıyla itibarıyla ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcakları ülkeyi terk etti. Öte yandan Meteoroloji 9 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yayımlanan yeni rapora göre Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kuvvetli sağanak etkili olacak. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...
Hava durumuna dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyısında yerel sağanak yağış var. Yağışla birlikte bu bölgelerde sıcaklık ortalamanın 2-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ortalamada Rüzgar Marmara Kuzey Ege de kuzey den kuvvetli esecek"
"Bugün İstanbul 28 C yerel sağanak yağış var. Yarında bu şekilde. İzmir 35 Ankara 33 Antalya 31 C.
Pazar günü Basra'dan gelen sıcakla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da sıcaklarda 2 günlük artış olacak. Salı günü tekrar ortalamaya dönecek. Güneydoğu Anadolu aşırı sıcaklığı bu günlerde koruyor."
Hava durumu hakkında Meteorloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."
Meteoroloji, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik hariç) Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.