İki ay boyunca yanında cesetle yaşayan ve farkında olmayan kadının anlattıkları herkesi şaşırttı

TikTok kullancısı olan Reagan Baylee isimli kadın Los Angeles’taki 250 metrekarelik stüdyo karesinde tek başına yaşıyordu. Taşındıktan yaklaşık 2 ay sonra dairesinde anlamlandıramadığı kötü bir koku hissetmeye başladı. Baylee o kokuyu paylaşımında, “Başım ağrıyordu, gece boyunca gerçekten uyuyamıyordum, midem bulanıyordu ve dürüst olmak gerekirse hepimiz gibi karantina nedeniyle biraz yalnız hissediyordum.Gece boyunca uyuyamamak benim için alışık olduğum bir şey değildi, bu yüzden bunun gerçekten garip olduğunu düşündüm ama yine de üstüne çok düşünmedim çünkü gerçekten üzgün ve depresyonda olduğumu düşündüm.” sözleriyle anlattı. Ancak durumun onun zannettiğinden farklı olduğunu yaptığı araştırma sonucunda anladı.

“ÖLÜ BİR BALIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Tuhaf ve kötü kokuya ek olarak Baylee, dairesindeki böcek ve örümcek sayısının arttığını fark etti. Böcek ve örümceklerin yuvalarını keşfeden genç kadın durumun ev sahibine de bildirdi. Böcekler ve kötü kokunun ölü bir balıktan kaynakladığını düşünen Baylee, “Bu durumla ilgili olarak en iyi tahminim ölü bir balıktı, belki bir kuşun balık yakaladığını düşündüm ama geçmişe bakınca şimdiye kadar düşündüğüm en aptalca şeydi çünkü yakınımda hiç göl yok” diye konuştu.

Reagan yan komşusunda bir şey olduğunu düşünerek polisi aradı ancak komşusunun sağlığının yerinde olduğu ortaya çıktı. Günlerce uğraştıktan sonra, Reagan sonunda ev sahibini apartman bloğuna bir bakım görevlisi göndermeye ikna etti, ancak geldiğinde, komşusunun evinden gelen koku nedeniyle merdivenlerden zar zor çıkabildi. 'Adam merdivenleri çıkamamış, bir anda kusmaya başlamış. Maskesini çıkarmış, 'Ana anahtarı alacağım, biri öldü' demiş. Hemen çıldırmaya başladım çünkü haftalarca kimse bana inanmadı ve deli gibi hissedip haftalarca şikayet ettim.'

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yan dairesinde çürümüş bir ceset olduğunu öğrenen Baylee, “Polis kapıyı açtı ve içeriden binlerce böcek dışarı uçuştu. Uzun lafın kısası, polisler bunun şimdiye kadar karşılaştıkları en kötü çürümüş ceset olduğunu söylediler. Ceset o kadar uzun süre orada durmuş ki vücudu tamamen sıvılaşmış ve sadece kemikleri kalmıştı. Beni ve erkek arkadaşımı hasta eden şeyin, cesetin vücudundan yayılan duman ve zehirli gazlar olduğu ortaya çıktı. Korku filmi gibiydi.” dedi.



