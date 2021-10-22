Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İki ay boyunca yanında cesetle yaşayan ve farkında olmayan kadının anlattıkları herkesi şaşırttı

İki ay boyunca yanında cesetle yaşayan ve farkında olmayan kadının anlattıkları herkesi şaşırttı

22.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reagan Bylee isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dünyada popüler olmayı başardı. Havadaki kokunun kendisini kötü hissettirmeye başladığını ve yaptığı araştırmalar sonucunda yanında bir ceset olduğunu fark ettiğini söyleyen Bylee, sosyal medyada anlattıklarıyla gündem yarattı.

İki ay boyunca yanında cesetle yaşayan ve farkında olmayan kadının anlattıkları herkesi şaşırttı

TikTok kullancısı olan Reagan Baylee isimli kadın Los Angeles’taki 250 metrekarelik stüdyo karesinde tek başına yaşıyordu. Taşındıktan yaklaşık 2 ay sonra dairesinde anlamlandıramadığı kötü bir koku hissetmeye başladı. Baylee o kokuyu paylaşımında, “Başım ağrıyordu, gece boyunca gerçekten uyuyamıyordum, midem bulanıyordu ve dürüst olmak gerekirse hepimiz gibi karantina nedeniyle biraz yalnız hissediyordum.Gece boyunca uyuyamamak benim için alışık olduğum bir şey değildi, bu yüzden bunun gerçekten garip olduğunu düşündüm ama yine de üstüne çok düşünmedim çünkü gerçekten üzgün ve depresyonda olduğumu düşündüm.” sözleriyle anlattı. Ancak durumun onun zannettiğinden farklı olduğunu yaptığı araştırma sonucunda anladı.

Yamyamlıktan krallığa! Fiji’nin ilk ve son kralı olarak tarihe geçtiYamyamlıktan krallığa! Fiji’nin ilk ve son kralı olarak tarihe geçti

“ÖLÜ BİR BALIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Tuhaf ve kötü kokuya ek olarak Baylee, dairesindeki böcek ve örümcek sayısının arttığını fark etti. Böcek ve örümceklerin yuvalarını keşfeden genç kadın durumun ev sahibine de bildirdi. Böcekler ve kötü kokunun ölü bir balıktan kaynakladığını düşünen Baylee, “Bu durumla ilgili olarak en iyi tahminim ölü bir balıktı, belki bir kuşun balık yakaladığını düşündüm ama geçmişe bakınca şimdiye kadar düşündüğüm en aptalca şeydi çünkü yakınımda hiç göl yok” diye konuştu.

Reagan yan komşusunda bir şey olduğunu düşünerek polisi aradı ancak komşusunun sağlığının yerinde olduğu ortaya çıktı. Günlerce uğraştıktan sonra, Reagan sonunda ev sahibini apartman bloğuna bir bakım görevlisi göndermeye ikna etti, ancak geldiğinde, komşusunun evinden gelen koku nedeniyle merdivenlerden zar zor çıkabildi. 'Adam merdivenleri çıkamamış, bir anda kusmaya başlamış. Maskesini çıkarmış, 'Ana anahtarı alacağım, biri öldü' demiş. Hemen çıldırmaya başladım çünkü haftalarca kimse bana inanmadı ve deli gibi hissedip haftalarca şikayet ettim.'

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

karantina ceset

Yan dairesinde çürümüş bir ceset olduğunu öğrenen Baylee, “Polis kapıyı açtı ve içeriden binlerce böcek dışarı uçuştu. Uzun lafın kısası, polisler bunun şimdiye kadar karşılaştıkları en kötü çürümüş ceset olduğunu söylediler. Ceset o kadar uzun süre orada durmuş ki vücudu tamamen sıvılaşmış ve sadece kemikleri kalmıştı. Beni ve erkek arkadaşımı hasta eden şeyin, cesetin vücudundan yayılan duman ve zehirli gazlar olduğu ortaya çıktı. Korku filmi gibiydi.” dedi.

Tam 1 yıl boyunca cinsel ilişkiye girmeyen TikTok kullanıcısı, hamile olduğunu söyledi! Paylaşımı sosyal medyada ses getirdiTam 1 yıl boyunca cinsel ilişkiye girmeyen TikTok kullanıcısı, hamile olduğunu söyledi! Paylaşımı sosyal medyada ses getirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyorYıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyor
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Şansın bu kadarı! Kendi buluşu ölümüne neden olduŞansın bu kadarı! Kendi buluşu ölümüne neden oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.