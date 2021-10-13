Yamyamlıktan krallığa! Fiji’nin ilk ve son kralı olarak tarihe geçti

Fiji’nin şefleri 1800’lü yılların başlarında sürekli olarak birbirleriyle savaş halindeydi. Tarihler 5 Haziran 1871 yılını gösterdiğinde ise Fiji takımadalarının tam ortasında bulunan tropikal Ovalau adasındaki yerleşim yeri Levuka’da beklenmedik bir taç giyme töreni düzenlendi. Avrupalı yerleşimcilerden oluşan rengarenk bir kalabalık ve birkaç yerli Fijili’nin önünde yerel şef Ratu Seru Epenisa Cakobau, Fiji’nin kralı oldu. Bu unvanı taşıyan ilk ve son kişi olarak tarihe geçen Ratu Seru Epenisa Cakobau, Pasifik sömürgeciliği döneminin sembol isimlerinden biri haline geldi.

AVRUPALILAR TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Fiji adaları ilk olarak 1643 yılında Abel Tasman adından Avrupalı bir kişi tarafından keşfedildi. Ancak 1800’lü yıllara kadar geleneksel Fiji yaşam tarzı etkinliğini sürdürmeyi bir şekilde başardı. 19. yüzyılın başlarında, sonu gelmeyen ölümcül savaşlara girişmiş olan yaklaşık bir düzine büyük şeflikten oluşuyordu. Bu hırslı şefler arasında en önde geleni, Fiji’nin ana adası Viti Levu’nun yarım milden daha az açığında bulunan küçük Bau adacığının hükümdarıydı. Bau’nun yükselişi, adanın öngörülemeyen hükümdarı Tanoa’nın görevden alınıp sürgüne kaçmasıyla 1832’de başladı.

Cakabou’nun kararlılığı sayesinde hanedanlığının yönetimi devam edebildi. Tanoa’nın insan etine düşkünlüğü vardı ve Cakobau babasının zevkini paylaştı. Bau fırınları sık sık şefin düşmanlarıyla doluydu.

NAPOLYON’A BENZETİLDİ

Çevresindeki şeflerle yaptığı savaşlarla Cakobau, azılı ve yetenekli bir savaş şefi olarak itibarını artırmaya devam etti. Wallis ona Fijili Napolyon denmesi gerektiğini söyledi. Batılı elçiler, iş yapabilecekleri tek bir hükümdara odaklanmayı giderek daha uygun buldular. 1852’de Tanoa öldü ve Cakobau tamamen yönetimi ele geçirdi. Avrupalılar, 1865’te Cakobau ve diğer yüksek şeflerini, Cakobau’nun başkanlığında bir Fiji Bağımsız Şefleri Konfederasyonu kurmaya ikna ettiler. 2 Mayıs 1867’de Bau kralı olarak taç giyme töreni düzenlendi. 4,5 dolar değerindeki taç dekoratif çiçekler ve çinkodan oluşuyordu.

SADECE 3 YIL SÜRDÜ

Eylül 1874’te, Yeni Güney Galler valisi son düzenlemeleri yapmak için Levuka’ya geldi. 10 Ekim’de, Ovalau’daki Konsey Odasında, son imzalar Devralma Senedi’ne eklendi. İmzalayanlar Cakobau, diğer 11 yüksek şef ve bir Tonga prensiydi. Cakobau’nun ilanı hiçbir şüpheye yer bırakmadı: “Britanya Kraliçesi Majestelerine… Biz, Fiji Kralı, Fiji’nin diğer yüksek şefleriyle birlikte, ülkemiz Fiji’yi kayıtsız şartsız İngiltere ve İrlanda Kraliçesi’ne veriyoruz. Fiji’yi adaletle ve sevgiyle yöneteceğinize tamamen güveniyoruz. İmza: Cakobau R., Tui Viti ve Vunivalu.” Böylece Fiji’nin bağımsız krallığı sadece üç yıl sürdü.



