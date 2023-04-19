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İki aylık bebeklerinin ölümünden 1 haftadır habersizlerdi! Babanın sözleri 'pes' dedirtti: Çocuğumuzla ilgilenmiyorduk çünkü...

19.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 aylık Mehtap bebeğin cansız bedeni, annesi Ayşegül Talay'ın (30) anahtarı unuttuğunu söylediğinde itfaiye ekiplerinin eve gelmesiyle bulunmuştu. İddiaya göre anne Talay, baba Suat Talay (42) ile Mehtap bebeği yıkadıktan sonra sobanın yanına yatırdı. Bebeğin o günden beri uyanmamasıyla ilgili anne Talay'ın "1 haftadır uyuyor zannediyordum" sözleri 'pes' dedirtti. Baba Talay'ın ifadesi de ortaya çıktı. Çocuklarında 'gelişim geriliği' olduğunu söyleyen babanın sözleri de dikkat çekti.

İki aylık bebeklerinin ölümünden 1 haftadır habersizlerdi! Babanın sözleri 'pes' dedirtti: Çocuğumuzla ilgilenmiyorduk çünkü...

2 aylık bebeğin 1 hafta boyunca uyanmamasından hiç kuşku duymadılar. O sırada ne ile meşgul olduklarını anlatan baba Suat Talay, "Nasıl öldüğünü bilmiyorum fakat biz şiddet uygulamadık" diyerek savunma yaptı.

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CANSIZ BEBEĞİ İTFAİYE BULDU

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan'da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen anne Ayşegül Talay, gözaltına alındı.

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"1 HAFTADIR HİÇ UYANMADI, UYUYOR SANDIM"

Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Ayşegül Talay mahkemece tutuklandı.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat Talay’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu yakalanan baba Suat Talay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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"ŞİDDET UYGULAMADIK"

Talay’ın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dediği öğrenildi.

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CENAZE ALINMADI

Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesi halen teslim alınmadı.

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(DHA)

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