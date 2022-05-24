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İki kadından Fransa'yı sarsan iddia: Bakan bize tecavüz etti

24.05.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da iki kadın, yeni atanan fiziksel engelli Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad’in kendilerine tecavüz ettiğini iddia etti. İki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad’ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını belirtti. Ayrıca kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu, ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı iddia edildi. İşte Fransa'yı sarsan tecavüz iddiasının detayları

İki kadından Fransa'yı sarsan iddia: Bakan bize tecavüz etti

Fransa’da geçtiğimiz hafta kurulan yeni hükümette Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı.

Bir Fransız haber sitesine röportaj veren iki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad’ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Sitede yer alan haberde kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ve ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi.

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"FİZİKSEL ENGELİM NEDENİYLE İMKANSIZ"

Fransız Bakan Abad, kadınlara tecavüz ettiğine ilişkin haberleri yalandı. Abad iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir” dedi. Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını ifade etti.

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Fransa’da 24 Nisan’da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başbakanlık görevine getirdiği Elisabeth Borne, geçtiğimiz Cuma günü yeni kabineyi sunmuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Fransa
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