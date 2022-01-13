İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...

Hindistan'ın 1947'de bölünmesiyle ayrılan iki kardeşin 74 yıl sonra yeniden bir araya geldiği iç ısıtan an, uluslararası basının manşetlerine taşındı. Her ikisinin de seksenlerinde olduğuna inanılan Muhammed Siddique ve Habib takma adı Shela, 1947'de Hindistan'ın bölünmesinden sonra ayrıldı ve 74 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

1947'de insanlık tarihinin en büyük kitlesel göçü sırasında en az 20 milyon insan yerinden edildi, o zamandan beri Hindistan ile Pakistan arasında vize almak zor oldu. Ancak yerel basında çıkan haberlere göre, Habib Pakistan'ın Faisalabad kentinde yaşayan küçük kardeşi Saddiq ile tanışmak için Hint Pencap'ın Phullanwal bölgesinden seyahat ettikten sonra kardeşiyle yeniden bir araya geldi. Habib, bölme hattının Hindistan tarafında büyürken, Saddiq Pakistan tarafında yaşıyordu.

İç açıcı görüntüler, iki ülke arasında 2019'da açılan vizesiz bir sınır kapısı olan Kartarpur Koridoru'nda iki adamın birbirini gördüğü anı gösteriyor. Videoda iki kardeş kollarını birbirlerine sararak sevinç gözyaşlarına boğuluyor.

''AĞLAMA, KAVUŞTUK''

Birbirlerine sarılırlarken kardeşlerden birinin, 'Ağlama, merak etme, bunca yıldan sonra nihayet kavuştuk, ağlama' dediği söyleniyor.

200 YILLIK İNGİLİZ YÖNETİMİNE SON VERİLDİ

Hindistan uzun zamandır Pakistan'dan böyle bir koridor istiyordu, ancak projenin gerçekleşmesi, 1947'de Hindistan alt kıtasının bölünmesinden bu yana üç savaşa giren iki ülke arasında yıllarca süren diplomatik gerilimler tarafından engellendi. Pakistan, 1947'de İngiliz sömürge yönetiminin sonunda sömürge Hindistan'ından ayrıldığında, Kartarpur sınırın batı tarafında kalırken, bölgedeki Sihlerin çoğu diğer tarafta kaldı. O zamandan beri, bağımsızlıktan bu yana sayısız sınır çatışması yaşayan Hindistan ve Pakistan arasındaki daimi düşmanlık durumu, özellikle tapınağı ziyaret etmek isteyen Sihler için sürekli bir engel oldu.

Hindistan'da Hindular ve Müslümanlar arasındaki dini çekişme, ülkenin Hindu çoğunluklu Hindistan ve Müslüman çoğunluklu Pakistan'ı oluşturan iki ulusa ayrıldığını gördü.

İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK GÖÇÜ

Bölünme, Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan'dan milyonlarca Müslüman'ın Pakistan'a geçmesiyle insanlık tarihinin en büyük kitlesel göçünü ateşlendi ve baskıdan korkan aileleri sınırı geçmek için seyahat etmeye teşvik etti.

