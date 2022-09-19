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  4. İki milyonda bir görülen mavi ıstakoz sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Şimdiye kadarki en güzeli...”

İki milyonda bir görülen mavi ıstakoz sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Şimdiye kadarki en güzeli...”

19.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mount Desert Adası’nda balıkçılık yapan Blake Haass isimli bir adam iki milyonda bir görülen ender özelliklere sahip mavi bir ıstakoz yakaladı. TikTok hesabından “Şimdiye kadarki en güzeli” notuyla mavi ıstakozun görselini paylaşan Haass kısa sürede popüler olmayı başardı.

İki milyonda bir görülen mavi ıstakoz sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Şimdiye kadarki en güzeli...”

Mavi ıstakozlar bu renge kabuklarındaki fazla protein üretimden kaynaklanan genetik bir bozukluk nedeniyle ulaşıyorlar. İki milyonda bir görülen bu deniz canlısı 27 yaşındaki balıkçı Blake Haass tarafından yakalandı. Newsweek'e konuşan Haass, "Daha önce hiç bu kadar parlak mavi veya bu kadar güzel bir mavi ıstakoz görmemiştim. Arada bir pençesinde veya kuyruğunda hafif bir mavi ton bulunan bir ıstakoz görebiliriz ama bu kadarını ilk kez görüyorum” diyerek TikTok’tan takipçileriyle keşfini paylaştı.

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“İLK DEFA GÖRÜYORUM”

KAPAK ISTAKOZ

Yaklaşım 10 yaşındaki mavi ıstakozu tekrar suya bırakmak istediğini dile getiren Haass, “Bu maviyi hayvanının bütün dış kabuğunda ilk defa görüyorum. Çok güzel bir mavi. Umarım başka bir ıstakoz daha görebilirim. O kadar enderdir ki. Bu şimdiye kadarki en güzeli. Bu çok nadir bir bulgu. Bu nedenle onu okyanusa geri bırakmak istedim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ıstakoz
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