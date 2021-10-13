HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki yolcu otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

İki yolcu otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

13.10.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki otobüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre aralarında geziye katılan üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 27 kişi yaralandı.

İki yolcu otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Gümüşkent mevkisinde meydana geldi.

YARALANANLARIN ÇOĞU ÖĞRENCİ

Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan ve birinin içerisinde geziye katılan üniversite öğrencilerinin bulunduğu iki otobüs çarpıştı. Aynı istikamete giden otobüslerin çarpışması sonucu kontrolden çıkan ve içerisinde Hacıbektaş ilçesine geziye gittikleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çoğunluğu üniversite öğrencisi 27 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Afyonkarahisar'daki kazada 5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Vahim iddiaAfyonkarahisar'daki kazada 5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Vahim iddia


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Vergi Kanunu Teklifi'nde değişiklikVergi Kanunu Teklifi'nde değişiklik
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yargıtaydan Kadir Şeker kararı

Yargıtaydan Kadir Şeker kararı

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Dev operasyon: 207 gözaltı

Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Dev operasyon: 207 gözaltı

Hazar Ergüçlü'den sınırları zorlayan sevişme sahnesi

Hazar Ergüçlü'den sınırları zorlayan sevişme sahnesi

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.