İki yolcu otobüsü kaza yaptı: 27 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Gümüşkent mevkisinde meydana geldi.

YARALANANLARIN ÇOĞU ÖĞRENCİ

Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan ve birinin içerisinde geziye katılan üniversite öğrencilerinin bulunduğu iki otobüs çarpıştı. Aynı istikamete giden otobüslerin çarpışması sonucu kontrolden çıkan ve içerisinde Hacıbektaş ilçesine geziye gittikleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çoğunluğu üniversite öğrencisi 27 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)



