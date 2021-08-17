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  4. İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! "O kadınla görüşmeyeceksin"

İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! "O kadınla görüşmeyeceksin"

17.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren İkimizin Sırrı dizisi son bölümüyle hayranlarını ekrana kilitledi. İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara yükselten İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanına “O kadınla görüşmeyeceksin” lafları damga vurdu.

İkimizin Sırrı dizisinin merakla beklenen ikinci bölümü atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı dizisi tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Alp Neva'ya "Attığın her adımdan haberim olacak" derken Kasım ve Seylan'ın arasında ipler oldukça gerilir. Öte yandan Seylan'ın üzüntüsü üzerine Alp annesine "Ben istemediğim sürece seni benden kimse koparamaz anne" diyerek öfkelenir.

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İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı!İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı!
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İkimizin Sırrı dizisi
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