İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! "O kadınla görüşmeyeceksin"

İkimizin Sırrı dizisinin merakla beklenen ikinci bölümü atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı dizisi tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Alp Neva'ya "Attığın her adımdan haberim olacak" derken Kasım ve Seylan'ın arasında ipler oldukça gerilir. Öte yandan Seylan'ın üzüntüsü üzerine Alp annesine "Ben istemediğim sürece seni benden kimse koparamaz anne" diyerek öfkelenir.

