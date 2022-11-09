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İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan kurşunla tam 80 yıl yaşadı! “Haberim bile yoktu, görünce şoke oldum”

09.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Shandong kentindeki yerel hastanesindeki doktorlar, 95 yaşındaki Zhao He isimli bir adamın boynunda yıllarca önceden kalan bir kurşun tespit ettiler. Savaş gazisi röntgende ortaya çıkan kurşunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yıllardır kurşunla birlikte yaşadığını bilmediğini söyleyen adam, “Haberim bile yoktu görünce şoke oldum” dedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan kurşunla tam 80 yıl yaşadı! “Haberim bile yoktu, görünce şoke oldum”

Çin'in Shandong kentindeki yerel bir hastanede son derece ilginç bir vaka yaşandı. 95 yaşındaki Zhao He isimli bir adamın başka bir hastalığından dolayı tedavi amacıyla geldiği hastanede çekilen röntgen görüntülerde boyun kısmına saplanan bir kurşun görüldü. Çin ordusuna henüz 15 yaşındayken katıldığını ve 1950’li yıllarda İkinci Dünya Savaşı cephelerinde yer aldığını dile getiren He, boynundaki kurşunun farkına olmadığını belirterek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Damadı Wang, He'nin görevdeyken çok sayıda kurşuna maruz kaldığı ve boynundan vurulduğundan tamamen habersiz olduğu için tam olarak ne zaman vurulduğunu hatırlayamadığını söyledi.

OLDUĞU GİBİ BIRAKMAYA KARAR VERDİLER

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Yaşı nedeniyle, ailesi ve tıp uzmanları, riskli bir cerrahi çıkarma girişiminde bulunmak yerine mermiyi olduğu yerde bırakmaya karar verdiler. Tıp uzmanlarına göre, kurşun He’nin boynuna saplandığı 80 yıl boyunca herhangi bir tıbbi duruma neden olmadı.

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Yıllar sonra kurşun yaralanmasının kendisi için bir sürpriz olduğunu belirten yaşlı adam ''Bunca yıldır sağlıklıydım, bu yüzden artık bir şeyleri değiştirmek için bir sebep yok'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin röntgen kurşun

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