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Cinsel deney yapmak istedi! Penisinden metrelerce uzunlukta USB kablosu çıktı... Doktorlar bile şaşkına döndü

08.11.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan ve ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir çocuk penisinin uzunluğunu öğrenmek için ilginç bir yola başvurdu. Cinsel organının uzunluğunu bilmek isteyen çocuk USB kablosunu kullanmaya karar verdi ancak işler hesapladığı gibi gitmedi.

Cinsel deney yapmak istedi! Penisinden metrelerce uzunlukta USB kablosu çıktı... Doktorlar bile şaşkına döndü

Doktorlar, adı açıklanmayan ve USB kablosunun tuhaf kullanımını kabul eden 15 yaşındaki çocuğun eylemi karşısında şaşkına döndü. Çocuk USB kablosunu cinsel organına soktuğunda ve kabloyu ilerlettiğinde bir şeylerin yanlış olduğunu hemen anladı. Kablonun içinde düğümlenmesi üzerine çocuk durumu ailesine anlatarak hastanenin yolunu tuttu. Vaka, dünyanın dört bir yanındaki doktorlar tarafından incelendi ve olayla ilgili olarak Science Direct'te bir makale yayınlandı.

“SAĞLIKLI BİR ERGEN”

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Doktorlar raporda, “USB kablosunun iki distal portunun dış üretral kanaldan dışarı çıktığı ve düğümlü telin orta kısmının üretra içinde kaldığı tespit edildi. Hasta, ruh sağlığı bozukluğu öyküsü olmayan sağlıklı bir ergendi. Palpabl yabancı cisim üzerinde uzunlamasına bir penoskrotal insizyon yapıldı ve daha derin dokularda dikkatli bir diseksiyon yapıldı ve bulbospongiosus kasını ayırdı. Telin her iki ucu da dış üretral kanaldan başarıyla çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Başlangıçta doktorların ilk girişiminde kabloyu çıkartma konusunda başarısız olduklarını dile getiren anne, çocuğunun kabloyu cinsel deney amacıyla kullandığını belirtti.

TAMAMEN İYİLEŞTİ

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Doktorlar metal bir çubuk kullanarak USB kablosunu çıkartmak için girişimde bulundu ancak kablonun düğümlenmesi bu yöntemi imkansız hale getirdi. Doktorlar kabloya ulaşmak için cinsel organ ile anüs arasındaki bölümü kesmek zorunda kaldılar. Tıbbi yöntemin sonrasında söz konusu raporda, “Cinsel deneyim ve doyumun yanı sıra altta yatan zihinsel bozukluklar, üretra ve mesanede tutulan yabancı cisimlerin ana nedenleri olarak kabul edilir. Yönetim, nesnenin şekline ve boyutuna ve yerleştirme mekanizmasına bağlı olarak değişir.

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penis USB cinsel organ

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