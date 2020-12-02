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İkinci el araba fiyatları uzman yorumu... Ne zaman ikinci el araba alınır?

02.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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İkinci el araba fiyatları uzman yorumu... Ne zaman ikinci el araba alınır?

İkinci el araba fiyatları son dakika haberi gelmeye devam ediyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları düşecek mi araştırırken, küresel ekonomiyi alt üst eden koronavirüs salgını otomotiv piyasasını etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte uzmanlardan ikinci el araba fiyatları ne olacak yorumları da gelmeye devam ediyor. Peki ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer?

Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusu koronavirüs salgını ile birçok vatandaşın gündemine oturdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, araba alım satım yapan ya da aracını değiştirmek isteyen birçok vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar salgından dolayı fiyatları artan ikinci el araba fiyatlarının ÖTV zammından sonra tekrar artışa geçmesinden şikayetçi. Aşı haberleri ekonomiyi ılımlı yönde etkilese de ikinci el araba fiyatlarında henüz bir değişiklik olmadı. Salgın nedeniyle sıfır araç üretimi azalırken ikinci el arabalara talep de artmaya devam ediyor. Peki ikinci el araba fiyatları düşer mi? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ne zaman ikinci el araba alınır sorusuna cevap vererek, ikinci el araba fiyatları için en uygun zamanı açıkladı. İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışları devam ederken uzmanlar, ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşüş ivmesine gireceğine dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. İşte uzmanından ikinci el araba fiyatları yorumu...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faiz kararı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını artırmasına neden oldu. Taşıt kredisi faiz oranları artınca vatandaş araç almaktan vazgeçerek, ikinci el araç pazarının canlılığını kaybetmesine neden oldu.

Erkoç konu ile ilgili açıklamasında, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

İkinci el araba fiyatları neden artıyor sorusuna birçok uzman, koronavirüs kaynaklı sıfır araçların üretim azlığı cevabını verse de aslında arka planda, araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri de yer alıyor. İkinci el araçlarla ilgili otomotiv sektörü temsilcileri yorumlarında yüzde 10'luk artışa yer vermeye başladı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İTHALATLA DÜŞER Mİ?

İkinci el araç fiyatlarına yönelimin artmasıyla birlikte sürekli artan fiyatların normal fiyatlarına dönmesi için hükümet çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım önlemler alınacağı gündem oldu. İkinci el arabaların ithalatına izin verilirse eğer, ikinci el araç fiyatlarının düşmesi öngörülüyor. Uzmanlar ithalatla birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini ve alım için uygun zaman olacağını ifade ediyor.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATALARI NE ZAMAN DÜZELECEK?

İkinci el araba fiyatları ile ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatların stabil hale getirilmesi için mi çalışılıyor sorusunu sorarak şu değerlendirmede bulundu; ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı? Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.

"ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEYELİM"

Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.'' dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

MODEL, YIL VE MOTOR HACMİ GİBİ ŞARTLAR OLMALI

Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ertemel, bu tarz bir ithalat izninin 20- 25 yıl öncesinde de gerçekleştiğini dile getirerek, ''Evet böyle bir uygulama olabilir fakat şartlarını iyi oluşturmak lazım. İthalat kararı alınması halinde buna belli şartların yanında bir süre de konulması gerekiyor. Öte taraftan belli model, yıl ve motor hacmi gibi kriterler getirilmeli. Tüm bunlar içeride yerli olarak üretimi yapılan araçlar da göz önünde bulundurularak onların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanmalı.'' dedi.

İKİNCİ ELDE İHRACAT KAPISI DA ARALANSIN

Ertemel ithalatın ikinci el araba fiyatlarının düşüreceğine vurgu yaparak, ithalat yapılacak araçların iyi seçilmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye'ye yapılacak olası bir ikinci el araç ithalatının yanı sıra Türkiye'den de ikinci el araç ihracatının yapılmasının önünün de açılması gerektiğine dikkat çeken Ertemel, ''Bu şekilde hem ithalat-ihracat dengesi sağlanmış olunur, hem de Türkiye'deki bazı model ve yıllara ait eski araçları Ortadoğu pazarına gönderme imkanı ortaya çıkar.'' dedi.

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