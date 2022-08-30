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İkinci kez boşanan Selin Ciğerci kararlı! "Göstermek istemiyorum artık"

30.08.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen ve ilişkisinde aradığı mutluluğu bulamayan Selin Ciğerci ikinci kez boşanma kararı almıştı. Demet Özdemir'in düğününe katılan Selin Ciğerci yani aşkı olup olmadığını açıkladı ve aldığı kararı da paylaştı.

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci kararlı! "Göstermek istemiyorum artık"

"Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı" diyerek Gökhan Çıra ile ilişkisinin bittiğini açıklayan Selin Ciğerci, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününe yalnız katıldı.

Selin Ciğerci, Demet Özdemir için "Bazı insanlar vardır böyle hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza girer ve sana zor gününde destek olur güç vermeye çalışır motive eder. Yaralarınızı biraz olsun sarmak ister hiç tanımadan bilmeden işte benim hayatımdaki yeri Demet’in asla unutmam ASLA" dedi.

Ekran Alıntısı

SELİN CİĞERCİ'DEN YENİ KARARLAR

Ciğerci düğüne girerken muhabirlerle de konuştu ve hayatında biri olsa şu an düğüne beraber gelmiş olacağını söyledi. Ciğerci ayrıca aşk hayatıyla ilgili aldığı kararı da şöyle anlattı:

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"Göstermek istemiyorum artık, takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok. Gökhan için de hayırlısı olsun."

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Selin Ciğerci evlilik söyledi gününde
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