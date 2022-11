Hem şık hem spor bir görünüm isteyenler için en iyi Samsung akıllı saat modelleri

En iyi akıllı saat üreticilerinden olan Samsung hem ekran kalitesi hem teknik özellikleri bakımından çok sevilen modeller üretiyor. İletişim, sağlık, hava durumu ve daha birçok bilgiyi kullanıcıya sunan akıllı saatler şık görüntüsü nedeniyle de büyük beğeni kazanıyor. Gelin, size teknoloji harikası özelliklere sahip Samsung akıllı saatler hakkında daha fazla bilgi verelim.

1. En iyilerden biri: Samsung Galaxy Watch 5 40 mm Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm Akıllı Saat markanın en iddialı akıllı saatlerinden biri. Uyku incelemesi yapabilen cihaz bu esnada gelişen evreleri takip ediyor. Cihaz, sunduğu veriler sayesinde daha iyi bir uyku planlamanıza yardımcı oluyor. Daha sağlıklı bir yaşam deneyimi arayanlar için üretilen saat Biyoelektrik Empedans Analiz Sensörü, Elektrikli Kalp Sensörü (EKG) ve Optik Kalp Atış Hızı Sensörü'ne sahip. Vücut yağ yüzdesinden iskelet kası ağırlığına kadar birçok bilgiyi sunan saat adımlarınızı da takip ederek sizi daha fazla hareket etmeye teşvik ediyor.

2. Size göz kulak olacak: Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Akıllı Saat

"Samsung'un en sevilen akıllı saati hangisi" diye sorulunca akla ilk gelen modellerden olan Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Akıllı Saat, birçok üstün özelliğe sahip. Ürün, sizi daha sağlıklı ve aktif bir yaşam için teşvik ediyor. Vücudunuzu iyi tanımanıza yardımcı olan ürün fitness ilerlemesi, vücut yağ kütlesi, kemik kas oranı ve sıvı miktarı gibi bilgilere kolay bir şekilde erişmeyi sağlıyor. Saatiniz bu bilgileri sizin için takip eder ve en doğru adımı atmanız için sizi yönlendirir.

3. Kendinize özel tasarlayın: Samsung R820 Galaxy Watch Active2 44mm Akıllı Saat

Samsung R820 Galaxy Watch Active2 44mm Akıllı Saat, en iyi akıllı saat listelerinde kendisine yer bulan ürünlerden biri. En büyük özelliği kişiselleştirilmesi olan saat, onlarca farklı kordon seçeneği arasından tarzınızı yansıtan modeli seçerek kendi tasarımınızı oluşturmanızı sağlıyor. Gün içerisindeki aktivitenizi ve kalp atışınızı ölçen ürün, gece siz uyurken dahi çalışarak sağlık verilerinizin gün boyu kontrol altında olmasını sağlıyor. Paslanmaz çelik gövdesi, 5 ATM basınca kadar su geçirmeme ve dâhilî GPS özelliği sayesinde rakiplerine fark atıyor.

4. Teknoloji severlerin gözdesi: Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm Black Titanium

Samsung akıllı saat modelleri arasında güçlü yapısıyla dikkat çeken Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm Black Titanium birçok üstün özelliğe sahip. Aktif olarak spor yapan veya yapmak isteyenler için teşvik edici olan saat, rota antrenman özelliği sayesinde listenizi senkronize ediyor. Bu senkronizasyon sonrası antrenman rotanızı telefona aktararak verileri inceleme şansınız oluyor. Sesli navigasyon yönlendirme özelliği ile bisiklet sürerken ya da koşu yaparken duraksamadan yönünüzü bulabiliyorsunuz. Birçok farklı sağlık izleme özelliği sayesinde her zaman zinde kalmanıza yardımcı olan akıllı saat güçlü bataryası ile her an yanınızda!

5. Uykunuzu en iyi şekilde yönetin: Samsung Galaxy Watch 5, 44 mm Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm Akıllı Saat, biraz geniş kadranlı saat seven kişiler için tasarlanan ürünler arasında yer alıyor. Android işletim sistemi kullanarak çalışan saat bütün akıllı telefon modelleriyle uyum sağlayabiliyor. Saatin kasasının genişlemesinin verdiği avantajla içerisinde yer alan %13 daha büyük batarya, günlük kullanımda avantaj sağlıyor. Günlük yaşamda spor aktivitenizi gece ise uykunuzu geniş batarya sayesinde kesintisiz takip edebilirsiniz. Saatin sunduğu verilere göre uyku sürenizi planlayabilir, horlamayı tespit edebilir ve uyku evrelerinizi en iyi şekilde tanıyabilirsiniz.

6. Daha sağlıklı bir hayata giden yol: Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Akıllı Saat, sağlığına önem verenler için en iyi seçeneklerden biri. Kalbinizden alabileceğiniz bütün verileri bu saat sayesinde kolaylıkla takip etmeniz mümkün. Üzerinde EKG çekimi yapmak için sensör bulunan saat aynı zamanda tansiyon ölçümü de yapabiliyor. Anlık olarak kalp atış hızını takip ediyor ve ritmini kontrol ediyor. Bu verileri doğrudan telefonunuza göndererek kalp sağlığınız hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Tasarımındaki ince detaylar ise bir akıllı saatten ziyade klasik bir saat gibi görünmesini sağlıyor.

7. En akıllı bileklik: Samsung Galaxy Fit2 Fitness İzleyici Akıllık Bileklik

Samsung Galaxy Fit2 Fitness İzleyici Akıllık Bileklik, kaliteli bir akıllı bileklik arayanlar için ideal ürünlerden biri. Sağlam yapısı ve su geçirmezlik özelliği sunan bileklik bu sayede her türlü ekstrem sporda yanınızda yer alıyor. Yağmur ve fırtınada dahi kullanabilecek cihaz aynı zamanda beş atmosfer basınca kadar su geçirmez özelliği ile su sporlarında da tercih edilebiliyor. Antrenmanlarınızı yakından takip edebilir, odaklanarak daha iyi performans alabilirsiniz. Bunlara ek olarak uyku takibi yapan, stres seviyenizi ölçen ve daha iyi hissetmenizi sağlayan ürün, 21 günlük pil performansıyla her an yanınızda!

8. Sizin için en iyiyi o biliyor: Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Akıllı Saat

Küçük kasa çapı sevenler için harika bir seçenek! Akıllı sensörler ile donatılan Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Akıllı Saat, elde ettiği veriler ile hayatınızı en iyi şekilde yönetmenize yardımcı oluyor. Sağlıklı bir hayata giden yolda her zaman size eşlik edebilecek ürünlerden olan saat, vücudunuzu daha iyi tanımanızı sağlıyor. Fitness ilerlemenizi takip ederken en iyi verimi almanız için yağ yüzdesi, kemik kas oranı, vücut sıvı miktarı ve daha birçok bilgiye BioAktive sensör sayesinde sahip olabiliyorsunuz. Üstelik uykunuzu da takip ederek en iyi şekilde dinlenmenizde ve vücudunuzun yapılanmasını sağlamanızda destek oluyor.

Tercihini Samsung dışında bir markadan yana kullanmak isteyenler için alternatifler!

1. Nefes kontrolüyle stresi azaltan teknoloji: Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Akıllı Saat

Teknoloji severlerin gözdesi olan akıllı saatlerden Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Akıllı Saat, bluetooth ile kurduğu kablosuz bağlantı sayesinde gün boyu yapılan egzersizleri, kalp atış hızı ölçümlerini ve uyku takibini telefonunuza kolaylıkla aktarır. Böylelikle telefonunuz üzerinden bu bilgilere erişme, verileri takip etme ve geçmişe dönük olarak inceleme şansı bulabilirsiniz. Cihazın HIIT ve YOGA gibi farklı antrenmanları da içeren 17 farklı takip modu mevcut.

2. Sportif görünümlü bir saat arayanlara: Xiaomi Mi Watch Akıllı Saat

Samsung akıllı saatlerde gelişmiş özellikli bir model arıyorsanız alternatif olarak Xiaomi Mi Watch Akıllı Saat'i de inceleyebilirsiniz. Saat 420 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olduğu için 16 günlük pil ömrü sunar. Bu sayede sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz ve yaşamın her anında size destek olur. AMOLED ekranı kaliteli ve sportif bir görüntü sunar. Buna ek olarak 50 metreye kadar su geçirmeyen dayanıklı bir gövde ile üretilir. Çarpma ve düşme gibi olumsuz durumlara karşı da sağlam bir materyal ile tasarlanır.

3. Hareketli bir yaşam sürenlere: Xiaomi Watch S1 Active GL Akıllı Saat

Çelik gövdesi ile dikkat çeken Xiaomi Watch S1 Active GL Akıllı Saat - Beyaz S1 Active aktif yaşam sürenler için ideal bir seçenek olabilir. Ürün 46 mm genişliğinde bir gövde ve yuvarlak tasarımıyla şık görünüyor. Ayrıca nabız, kalp atış hızı takibi, kat edilen mesafe ölçümü, çoklu spor modu, aktivite izleyici, uyku kalitesi ve kısa mesaj servisi gibi birçok konuda kullanıcılarına destek sağlayabiliyor. Xiaomi saatleri şarj edebilmek için şarj kablosunu kullanmak yeterli oluyor. Böylece akıllı saatinizin bataryasını pratik bir şekilde doldurarak onu gün boyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

4. Tek şarj ile iki hafta kullanım imkânı sunan: Huawei Watch Gt 2 Pro Akıllı Saat

Safir saat kadranı, titanyum çerçeve ve cilt dostu seramik taban ile üretilen Huawei Watch Gt 2 Pro Akıllı Saat, kaliteli ürün kavramını yeniden tanımlıyor. Kaliteli materyalinin yanında birçok özellik ve sensör ile donatılan saat, kanda bulunan oksijen doygunluğunu rahat bir şekilde ölçebiliyor. Buna ek olarak kalp atış hızı izleme, stres ve uyku takibi yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı oluyor. Kişisel antrenörünüz gibi çalışarak size 100'den fazla dâhilî antrenman modu sunar. Samsung akıllı saat kurulumunda olduğu gibi mobil cihazınıza gerekli uygulamayı kurarak ve Bluetooth ile bağlantı gerçekleştirmeniz yeterli oluyor.

5. Titanyum gövde, safir saat kadranı: Huawei Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa Akıllı Saat

Kusursuz saat deneyimi arayanlara hitap eden HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa Akıllı Saat şık görüntüsü, kaliteli malzemesi ve üstün özellikleriyle göz dolduran bir ürün. Sportif ve şık bir görüntüye sahip olan cihaz, titanyum gövdesi sayesinde sağlamlık kavramını yeniden tanımlıyor. AMOLED ekran teknolojisi kullanılan saat bu sayede hem gün ışığında hem karanlıkta en iyi performansı sergiliyor. 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ile su altı dalışlarında hız, derinlik ve dalış süresi gibi bilgileri size sunuyor.

6. Saatiniz ile telefonunuzu yönetin: Amazfit GTS 2 Mini Akıllı Saat

Çerçevesiz tasarımı ile dikkat çekenAmazfit GTS 2 Mini Akıllı Saat, şık görüntüsüyle tüm kombinlerinize uyum sağlar. Kullanıcılarına 50'den fazla kadran seçeneği sunan akıllı saat, modunuza veya kıyafetinize en uygun tasarımı kullanmanızı sağlar. Cihaz, 24 saat nabız takibi yaparak anormal durumlarda sizi uyarır. Böylelikle herhangi bir risk durumu oluştuğunda erkenden tedbir alabilirsiniz. İki haftaya kadar pil ömrü sunmasının yanında telefonu yönetme imkânı veren fonksiyonları mevcut. Bu fonksiyonlar arasında pomodoro saat ve selfie modu gibi özellikler de bulunuyor.

7. Neredeyse bir aya varan pil ömrü: Amazfit GTR 2E GPS Akıllı Saat

Akıllı saat kavramını yeniden tanımlayan Amazfit GTR 2E GPS Akıllı Saat aktivite izleyici şık görüntüsüyle de birçok kişiyi kolayca etkiliyor. Farklı kıyafetlere ve etkinliklere uyum sağlamak adına 40'tan fazla Always-on ekran teknolojisi bulunduran cihaz, bu sayede klasik saat görünümü sağlayabilir. Uzatılmış pil ömrü ile 24 güne varan pil performansı sergileyebilir ve kapsamlı sağlık takibi yapabilir. Cihaz üzerinde iki tane BioTracker 2 ve PPG sensörü bulunur. Bu sayede 24 saat boyunca nabız ölçümü, SpO2 ölçümü ve uyku kalitesi takibi yapabilir. Stres seviyenizi de takip eden saat gerekli anlarda sizi uyararak sakinleşmenize yardımcı olur.