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İkiz bebek bekleyerek doğuma girdi bir çocuğunun hiç olmadığı iddia edildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 11:23
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Hamileliği boyunca ikiz bebek bekleyen Kathelen Tavares, doğumda yalnızca bir bebeğin ağlama sesiyle karşılaştı. Tüm muayene raporları ikiz bebek gösterirken, hastane yetkilileri bu durumu açıklamadı.

İkiz bebek bekleyerek doğuma girdi bir çocuğunun hiç olmadığı iddia edildi!

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Mariska Ribeiro Belediye Hastanesi'nde doğum yapan Kathelen Tavares, hamileliği boyunca ikiz bebek beklediğini öğrendi. Daha önce de ikiz bebek doğuran Tavares, yine ikiz annesi olacağını düşünerek doğuma hazırlandı. Ancak doğum sırasında sadece bir bebeğin ağlama sesini duyan Tavares, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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"BANA DİĞER BEBEĞİN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Tavares, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Beni ameliyathaneye aldılar, iki bebek için kıyafet hazırlamamı söylediler. Anestezi yapıldı, yatağa yatırıldım ve bir bebeğin ağlama sesini duydum. Onu göğsüme koydular. Sonra bana diğer bebeğin olmadığını söylediler. Başka hiçbir açıklama yapılmadı."

10'DAN FAZLA MUAYENE KAYDI VE KALP RİTMİ VAR

Hamileliği boyunca 10'dan fazla muayene kaydı bulunan Tavares, tüm raporların ikiz bebek beklediğini gösterdiğini söylüyor. Ayrıca, Aralık ayında yapılan bir ultrasonda iki ayrı kalp atışı tespit edildiği iddia ediliyor. Anne, hem kendisi hem de bebekleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyor ve hastane hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya hastane bebek
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