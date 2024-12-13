İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı: Anneleri yavaş yavaş günden güne zehirledi

MYNET|DIŞ HABERLER 6 yaşındaki ikiz kardeşler Antonia ve Manuela 8 gün arayla Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Igrejinha'daki evlerinde morarmış dudaklar ve parmaklarla cansız halde bulundu.

Kızların cansız bedenleri baba Michel Persival Pereira fark etti. Kızlarının 8 gün arayal hayatını kaybetmesinin şokunu yaşadığını dile getiren baba Pereira, "Çalışmak için dışarı çıktım, geri döndüm, ölü bir kızım vardı. Süpermarkete gittim, geri döndüm ve bir kızım daha öldü.Manu ile biraz umudum vardı. Onu kucağıma aldım, hastaneye koştum, bağırdım, bağırdım, Tanrı'ya dua ettim. Ama Antonia ile değil. Sağlık görevlisi onun öldüğünü söylediğinde oturdum ve orada kaldım. Artık gücüm kalmamıştı" dedi.

ANNELERİYLE YALNIZKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sivil Polis Şefi Yardımcısı Ivanir Luiz Moschen Caliari, her iki ölümün de anne Dias'ın kızlarıyla yalnızken Ekim ayında gerçekleştiğini söyledi. Savcılar ön otopside kız kardeşlerin ölümün nedeninin zehirlenme olduğunu belirtirken nasıl öldüklerini tespit etmek için vücutlarında bir dizi adli toksikoloji testi yapıldığını söyledi. Dias gözaltında tutuluyor ve önümüzdeki ay çift cinayetle suçlanarak yargılanması bekleniyor .