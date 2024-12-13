Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı: Anneleri yavaş yavaş günden güne zehirledi

İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı: Anneleri yavaş yavaş günden güne zehirledi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 15:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkiz kız kardeşler Antonia ve Manuela'nın cansız bedenleri Brezilya'daki yaşadıkları evlerinde bulundu. İkiz kardeşlerin 8 gün arayla hayatını kaybetmesi şüpheleri de beraberinde getirdi. Küçük kızların annesi 42 yaşındaki Gisele Beatriz Dias onları zehirlediği iddiasıyla tutuklandı.

İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı: Anneleri yavaş yavaş günden güne zehirledi

MYNET|DIŞ HABERLER 6 yaşındaki ikiz kardeşler Antonia ve Manuela 8 gün arayla Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Igrejinha'daki evlerinde morarmış dudaklar ve parmaklarla cansız halde bulundu.

1

Kızların cansız bedenleri baba Michel Persival Pereira fark etti. Kızlarının 8 gün arayal hayatını kaybetmesinin şokunu yaşadığını dile getiren baba Pereira, "Çalışmak için dışarı çıktım, geri döndüm, ölü bir kızım vardı. Süpermarkete gittim, geri döndüm ve bir kızım daha öldü.Manu ile biraz umudum vardı. Onu kucağıma aldım, hastaneye koştum, bağırdım, bağırdım, Tanrı'ya dua ettim. Ama Antonia ile değil. Sağlık görevlisi onun öldüğünü söylediğinde oturdum ve orada kaldım. Artık gücüm kalmamıştı" dedi.

ANNELERİYLE YALNIZKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER

2

Sivil Polis Şefi Yardımcısı Ivanir Luiz Moschen Caliari, her iki ölümün de anne Dias'ın kızlarıyla yalnızken Ekim ayında gerçekleştiğini söyledi. Savcılar ön otopside kız kardeşlerin ölümün nedeninin zehirlenme olduğunu belirtirken nasıl öldüklerini tespit etmek için vücutlarında bir dizi adli toksikoloji testi yapıldığını söyledi. Dias gözaltında tutuluyor ve önümüzdeki ay çift cinayetle suçlanarak yargılanması bekleniyor .

İlginizi Çekebilir

Cani koca doğmamış bebeğini bile düşünmedi! Hamile eşini canice katletti

Cani koca doğmamış bebeğini bile düşünmedi! Hamile eşini canice katletti

 İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

 Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

 Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti

Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti

 Önce patlama sesi sonra çığlık! 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Önce patlama sesi sonra çığlık! 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Brezilya ikiz bebek ikiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Esad'ın Suriye'den kaçışında yeni detaylar!

Esad'ın Suriye'den kaçışında yeni detaylar!

Herkes her gün yapıyor! Onun hayatını kaybetmesine neden oldu

Herkes her gün yapıyor! Onun hayatını kaybetmesine neden oldu

'Böyle olmaz' dedi! Teyzeden şaşırtan hamle

'Böyle olmaz' dedi! Teyzeden şaşırtan hamle

Pazarda kırdığı taşın değeri dudak uçuklattı! Meğerse milyonlarmış...

Pazarda kırdığı taşın değeri dudak uçuklattı! Meğerse milyonlarmış...

Takla atarken bayıldı! Boynunun üzerine düştü: "Çok kötü zamanlama"

Takla atarken bayıldı! Boynunun üzerine düştü: "Çok kötü zamanlama"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.