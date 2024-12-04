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  4. Sadece tek bir ısırık! 2 yaşındaki pili ısıran çocuk hastanelik oldu: Önce patlama sonra çığlık...

Sadece tek bir ısırık! 2 yaşındaki pili ısıran çocuk hastanelik oldu: Önce patlama sonra çığlık...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 14:17
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Çin'in Yunnan eyaletinin Dali şehrinde meydana gelen olayda 2 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk tek başına oyun oynadığı sırada pili ısırdı. Isırığın etkisiyle pil çocuğun ağzında patladı ve ebeveynleri çığlık sesini duyarak çocuğun odasına gittiklerine onu acilen hastaneye götürdü.

Sadece tek bir ısırık! 2 yaşındaki pili ısıran çocuk hastanelik oldu: Önce patlama sonra çığlık...

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Yunnan eyaletinin Dali şehrinde yaşanan olayda 2 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuğun odasından patlama ve ardından ağlama sesleri duyuldu. Baba odaya koştuğunu ve oğlunun ağzından beyaz duman çıktığını gördüğünü söyledi.Çocuğun ağzında büyük miktarda kana karışmış siyah barut vardı ve yerde boş bir pil kutusu vardı, pilin sadece eksi kutbu vardı, pilin metal parçası eksikti. Çocuğun yüzü kan ve yaralarla kaplıydı. Ailesi küçük çocuğu acilen hastaneye götürdü.

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görev yapan doktor da pil koruyucu kapağın ve akım toplayıcının çocuğun masseteri ile emme kasları (buksinatör kaslar) arasında sıkıştığını tespit etti. Bebeğin ağzındaki pil koruyucu kapağını, akım toplayıcıyı ve pil kalıntılarını çıkardılar, ardından kanamayı durdurdular, yarayı temizleyip diktiler.

Şans eseri pil patlamasının neden olduğu hasar ağızdaki yumuşak dokudaki çok sayıda delik ile sınırlı kaldı ve hiçbir pil parçası yutulmadı. Acil müdahalenin ardından doktorlar, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin hastane
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