İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı! İşte İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni aile komedi dizisi İki farklı hayatı yaşayan kardeşler Memo ve Can'ın hikayesi bu akşam başlıyor! İkizler Memo - Can dizisinde Emir Berke Zincidi bir yandan kısıtlı imkânlar içerisinde yaşayan Memo’yu canlandırırken bir yandan da iyi bir eğitimle yetişen Can’a hayat verecek. Erler Film - Türker İnanoğlu imzalı İkizler Memo - Can dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da belli oldu. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Küçük Ağa" dizileri ile tüm Türkiye tarafından sevilen küçük yıldız Emir Berke Zincidi, "Memo-Can İkizler" ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Emir Berke Zincidi, bir yandan kısıtlı imkânlar içerisinde yaşayan Memo’yu canlandırırken bir yandan da iyi bir eğitimle yetişen Can’a hayat verecek. İKİZLER MEMO - CAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Memo’nun annesi Melek'in rahatsızlanması iki çocuğun yollarının kesişmesine neden olur!Can, dadılarla büyümüş, çok iyi eğitim almış, babası Onur ve dedesi Mümtaz ile yaşamakta olan bir çocuktur. Annesini kaybetmiştir ve bunun acısını çok derinden yaşamaktadır. Babasının sevgilisi Sibel’den hiç hoşlanmaz, Sibel de onu eğitim için yurtdışına göndermeye çalışmaktadır. Can onca varlığın içinde yalnız ve sıkıcı bir hayat sürmektedir.Memo ise bu imkânlardan yoksun bir şekilde büyümüştür. Ama kocaman bir ailesi vardır. Annesi Melek, anneannesi Nursine ve dayısı Çilingir Osman ile beraber yaşar. Hurda toplayarak, mendil ve su satarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Mahallede herkes onu tanır. Can dostu köpeği “Artist”le türlü türlü maceralar yaşarlar.

Memo’nun annesi Melek bir gün rahatsızlanır ve ameliyat olması gerekir. Ancak ameliyatı karşılayacak durumları yoktur. Memo dayısı Osman’la birlikte parayı bulmak için birçok yol dener ancak bulamazlar. Tek çözüm yolu vardır ve bu çözüm iki çocuğun farklı hayatlara doğru yelken açmasına neden olur… İKİZLER MEMO CAN GENEL KONUSU NEDİR? Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar. Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.

İkizler Memo - Can 1. Bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de! İKİZLER MEMO CAN'DA KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR? İŞTE OYUNCULAR VE ROLLERİ

Emir Berke Zincidi - Memo Caneri

Can’ın ikizi, 12 yaşında, çok zeki ve akıllı bir çocuk. İşlediği vukuatlardan dolayı bütün mahallenin dilinde. Onlar için tam bir baş belası… Yine de çok sevimli, çok tatlı tam bir laf ebesi! Çalışkan da… Evine ekmek getirebilmek için kağıt topluyor, su satıyor, mendil satıyor, araba temizliyor, gücünün yettiği her işi yapıyor. Yıllar önce, Memo henüz bebekken öz ailesinden koparılmış. Memo’nun anne bildiği Melek’in eski kocası, onu kaçırmış. Öz annesi bildiği Melek’e çok düşkün. En iyi arkadaşı ise dayısı Osman. İçindeki baba özlemini dayısının sevgisiyle bastırmaya çalışıyor. Can Alkanlar Memo’nun ikizi, 12 yaşında, çok zeki ve akıllı bir çocuk. Derslerinde çok başarılı, okulunun en iyisi. Tabi bunda aldığı özel derslerin, dadıların, etrafında pervane olan hizmetlilerin etkisi de büyük. Son derece saygılı, terbiyeli bir çocuk. Yaşadığı ihtişamlı hayatın içinde hep bir tarafı eksik kalmış. Anne sevgisi! Can annesini öldü biliyor… Bir ikizinin olduğundansa haberi yok. Babası Onur tam bir işkolik. Can istediği her şeye sahip ama bütün bu zenginliğin içinde yapayalnız! Bir tek dedesi Mümtaz… Onunla birlikteyken yüzü gülüyor biraz.

Nehir Erdoğan - Melek Memo’nun annesi (öz değil), 35 yaşında, genç kızlığından beri yaşadığı zorlu hayat, geçim sıkıntısı derken kadınlığını unutmuş Melek. Fakir bir ailenin tek kızı, on dokuz yaşında zorla evlendirilmiş, eşinden şiddet görmüş. Kaybettiği oğlunun yerine Memo’yu koymuş. Eşi onu satmak için kaçırıp eve getirdiğinde Memo’ya kıyamamış, ona annelik yapmış. Böyle yüce gönüllü bir kadın Melek… Zaman zaman yorgun düşse de, hayata karşı eğilmeyen, dimdik duran bir kadın! Burak Hakkı - Onur Alkanlar Memo ve Can’ın babası, 40 yaşında, yakışıklı, karizmatik ve güçlü bir adam. İkizlerinden birini kaybetmesiyle hayatı alt üst olmuş. Bu acıyı unutmak için kendini işine vermiş. Onur mimar, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, şirketi Avrupa’nın sayılı firmaları arasında. Yaşadıkları onu biraz sert mizaçlı kılsa da, aslında yumuşak bir kalbe sahip. Sevgisini gösteremeyenlerden Onur… Bu nedenle de oğlu Can’la arasında hep bir mesafe var. Karısını Can’a öldü göstermiş. Gerçekten de o ölmüş bir kadın onun için… Memo’nun kaybından tamamen onu sorumlu tutuyor ve asla affetmeyecek.