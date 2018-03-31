İkizlerin cinsiyeti belli oldu!

4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

1 / 13 4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

2 / 13 Ruykay güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu:

3 / 13 "Çok şükür 4 ayı geride bıraktık.Sağlıkla,özenle,duayla,pozitif düşünceyle ve neşeyle...