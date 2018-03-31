MAGAZİN

İkizlerin cinsiyeti belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

Doğa Rutkay güzel haberi takipçileri ile paylaştı...

4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu!

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4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
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Ruykay güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu:

Ruykay güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu:
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"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık.Sağlıkla,özenle,duayla,pozitif düşünceyle ve neşeyle...

"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık.Sağlıkla,özenle,duayla,pozitif düşünceyle ve neşeyle...
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Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler☺️ Sizlerle paylaşamak istedim.Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan...

Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler☺️ Sizlerle paylaşamak istedim.Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan...
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Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin"

Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin"
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