İkizlerin cinsiyeti belli oldu!

4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu!
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4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
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Ruykay güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu:
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"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık.Sağlıkla,özenle,duayla,pozitif düşünceyle ve neşeyle...
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Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler☺️ Sizlerle paylaşamak istedim.Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan...
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Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin"
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