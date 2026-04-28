İklim krizi ve iklim güvenliği

Bugün baktığımız yerden iklim krizinin güvenlik tanımımızı da kökten değiştirdiğini görebiliriz. Çünkü artık bir ülkenin güvenliği sınırları korumanın ötesinde farklı alanlardaki tehditlerin nasıl yönetildiğiyle de doğrudan ilişkili hale geldi. Bugünkü ele alacağımız iklim güvenliği konusu da bunlardan biri.

İklim güvenliği nedir?

İklim güvenliği, iklim krizinin tetiklediği özellikle de kırılgan ortamlardaki barış ve güvenlik üzerindeki etkilerini yönetme sürecini ifade eder. İklim değişikliğiyle birlikte artan doğal kaynaklar üzerindeki rekabeti, çatışmaların ve sonucunda istikrarsızlık gibi zincirleme sosyal etkilere yol açarak bir kısır döngü yaratabilir.

İklim güvenliği neden önemli?

Doğal kaynaklar üzerindeki rekabet, risk multiplier olarak çalıştığı için durumu, mevcut yoksulluk, adaletsizlik veya kaynak yetersizliği gibi kırılganlıkları daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle iklim eylemine yatırım yapmak, toplumsal işbirliğini güçlendirmek ve güveni yeniden inşa etmek için kritik öneme sahip. IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu da iklim çözümlerinin bu noktada ehemmiyetini vurgular nitelikte.

İklim güvenliği kavramı neden daha çok konuşulmaya başlandı?

BM, NATO gibi uluslararası kuruluşların iklim krizini askeri ve stratejik bir tehdit olarak tanımlaması iklim güvenliğinin daha sesli konuşulmasını beraberinde getirdi. Bu nedenle iklim hedeflerini hızlandırma ihtiyacı önemli hale geldi. Bunu, aşırı hava olaylarının sosyal gerilim ve istikrarsızlık riskini artırdığını ifade IPCC 2023 iklim değişikliği raporundan da görebiliyoruz.

İklim güvenliği sorunlarının ele alınmasındaki zorluklar

İklim güvenliği problemleri, birbirinden farklı uygulama alanlarını kapsayan bütüncül ve entegre yaklaşımlar gerektirdiğinden yürütmesi güçleşiyor. Bu duruma sorumluluğun ve çözümün çok taraflı olması, öncelikler ve benzeri birçok etken de dahil olunca iklim güvenliğine dair uzun vadeli planlamaların hayata geçirilmesi geri plana atılabiliyor.

