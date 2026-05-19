İklim krizi ve sürdürülebilirlik: Yenileyici tarım

İklim kriziyle mücadelede genelde elimizdeki kaynakları koruyup zararları minimize etmeye çalışıyoruz ancak günümüzde bu bakış açısı yetersiz gelmekle birlikte yeni yollar bulmayı gerektiriyor. Bu yollardan birisini temsil eden Yenileyici Tarım yaklaşımı da toprağa ve üretime farklı bir pencere açıyor.

Yenileyici tarım nedir?

Geleneksel tarımsal faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu geçmişten günümüze deneme-yanılma yoluyla ve kısa vadeli çözümlere dayalı bir sisteme sahipti. Yenileyici tarımsa özellikle endüstriyel tarımla birlikte zarar gören toprağı, suyu ve biyoçeşitliliği tersine çevirmeyi amaçlayan bütüncül bir sistemi ifade ediyor. Yani temel amacı yalnızca gıda üretmenin ötesinde; bozulan dengenin iyileştirilmesi sağlamaya yönelik.

Yenileyici tarımın temel ilkeleri

Yenileyici tarımın temel ilkeleri olarak toprağa minimum seviyede etkilemek, bitki ve canlı çeşitliliği artırma ve bunu hayvancılığı entegre ederek sürdürmek yatıyor. Örneğin toprak bütünlüğünü bozan no-till gibi uygulamalardan kaçınıp mulching yöntemini benimsemek veya tek tür ürün ekmek yerine nöbetleşe ekim yapmak gibi tarımı bütüncül bir biçimde ele alan faaliyetler gerçekleştirilir.

Yenileyici tarımın faydaları

Yenileyici tarımın sadece çiftçiler için değil pek çok alanda çeşitli yararını sayabiliriz. Her şeyden önce toprak demek doğal bir karbon yutağı demek ve bu iklim krizine karşı en önemli konulardan bir tanesi. Bunun yanında yapay gübreler ve zararlı ilaçlandırmalara ihtiyacı büyük oranda artırarak hem üretici hem tüketici hem de doğa için büyük bir avantaj yaratır. Bunun yanında tarım arazilerinin, aşırı hava olayları gibi günümüz iklim krizi etkileri için uzun vadede çok daha istikrarlı bir üretim sağlamasını da örnek olarak söyleyebiliriz.

