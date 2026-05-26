İklim krizinde karbon yakalama ve karbon uzaklaştırma

Karbon yakalama nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi karbon yakalama ifadesi karbondioksit gibi sera gazlarını havaya karışmadan üretildiği alanda depolama ve geri dönüştürülme işlemlerine tabi tutulmasını ifade ediyor. Bu sistemin en avantajlı özelliklerinden biri ise Net sıfır hedefinde alt yapı dönüşümüne kapalı çimento ve çelik fabrikalarında uygulanabilir olması.

Karbon uzaklaştırma nedir?

Karbon uzaklaştırmayı atmosferdeki karbondioksiti hapsetme işlemi olarak da görebiliriz. Ormanlaştırma ve yenileyici tarım gibi doğal yöntemlerin yanında teknolojik altyapılarla da yapılması mümkün olan karbon uzaklaştırma, havadaki karbonu filtreleyerek karbon yükünü hafifletmeye yardımcı olur.

Küresel iklim politikalarındaki önemi

Karbon yakalama yeni kirliliğin karbon uzaklaştırma ise halihazırdaki kirliliğin önüne geçmeyi hedefler. Karbon nötr ve karbon negatif farkın bir yansıması olan bu iki kavram da günümüz iklim krizi senaryosunda net sıfır hedefine ulaşmada başvurulan önemli yollardandır. Öyle ki günümüzde Google ve Microsoft gibi şirketlerin de bu amaca yönelik karbon negatif olma yönünde büyük adımlar attığını görebiliriz.