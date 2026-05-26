Mynet Trend

YAZARLAR

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

İklim krizinde karbon yakalama ve karbon uzaklaştırma

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim kriziyle mücadelede öncelikli hedeflerin başında gelen sera gazı emisyonlarının azaltılmasında büyük rol oynayan iki yenilikçi sistem bulunuyor: karbon yakalama ve karbon uzaklaştırma. Gelin bu kavramları ve birbiriyle olan ilişkisini daha yakından ele alalım.

Sultan Oğuz

Karbon yakalama nedir?

İklim krizinde karbon yakalama ve karbon uzaklaştırma 1

Adından da anlaşılacağı gibi karbon yakalama ifadesi karbondioksit gibi sera gazlarını havaya karışmadan üretildiği alanda depolama ve geri dönüştürülme işlemlerine tabi tutulmasını ifade ediyor. Bu sistemin en avantajlı özelliklerinden biri ise Net sıfır hedefinde alt yapı dönüşümüne kapalı çimento ve çelik fabrikalarında uygulanabilir olması.

Karbon uzaklaştırma nedir?

İklim krizinde karbon yakalama ve karbon uzaklaştırma 2

Karbon uzaklaştırmayı atmosferdeki karbondioksiti hapsetme işlemi olarak da görebiliriz. Ormanlaştırma ve yenileyici tarım gibi doğal yöntemlerin yanında teknolojik altyapılarla da yapılması mümkün olan karbon uzaklaştırma, havadaki karbonu filtreleyerek karbon yükünü hafifletmeye yardımcı olur.

Küresel iklim politikalarındaki önemi

İklim krizinde karbon yakalama ve karbon uzaklaştırma 3

Karbon yakalama yeni kirliliğin karbon uzaklaştırma ise halihazırdaki kirliliğin önüne geçmeyi hedefler. Karbon nötr ve karbon negatif farkın bir yansıması olan bu iki kavram da günümüz iklim krizi senaryosunda net sıfır hedefine ulaşmada başvurulan önemli yollardandır. Öyle ki günümüzde Google ve Microsoft gibi şirketlerin de bu amaca yönelik karbon negatif olma yönünde büyük adımlar attığını görebiliriz.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşırı sıcaklardan 7 kişi hayatını kaybettiAşırı sıcaklardan 7 kişi hayatını kaybetti
Yılın ilk yuvası: Yaklaşmanın cezası 557 bin TL!Yılın ilk yuvası: Yaklaşmanın cezası 557 bin TL!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Arabacı

Nilgün Arabacı

“Mevsim değişti” deyip geçmeyin: Polenler hayatı nasıl etkiliyor? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

“Mevsim değişti” deyip geçmeyin: Polenler hayatı nasıl etkiliyor?

“Mevsim değişti” deyip geçmeyin: Polenler hayatı nasıl etkiliyor?

Sürekli telefona bakmak sadece alışkanlık mı?

Sürekli telefona bakmak sadece alışkanlık mı?

“Unutkanlık normal mi?”: Dalgınlığa aldanmayın

“Unutkanlık normal mi?”: Dalgınlığa aldanmayın

'Başım sürekli ağrıyor' diyenlere: Migrenle yaşamak zorunda mısınız?

'Başım sürekli ağrıyor' diyenlere: Migrenle yaşamak zorunda mısınız?

Kronik yorgunluk sendromunu hafife almayın

Kronik yorgunluk sendromunu hafife almayın

Bağışıklık sistemi: Vücudun görünmez kalkanı

Bağışıklık sistemi: Vücudun görünmez kalkanı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.