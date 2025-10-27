Mynet Trend

YAZARLAR

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

İklim krizini en çok kim hissediyor?

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda iklim krizinin soyut bir çevre sorunu olmadığını günlük hayatımızda daha keskin bir şekilde hissetmeye başladık. Yağmurun yağmamasının sadece çiftçiyi etkilememesi veya barajların dolmamasını artık sadece belli bir kesimin sorunu olarak göremediğimiz bu günlerde iklim krizinin faturası kimlere kesiliyor.

Fiyat artışlarının görünmeyen nedeni: İklim

İklim krizini en çok kim hissediyor? 1

Son yıllarda temel gıda fiyatlarındaki artışı sadece ekonomiyle açıklamaya çalışmak çok doğru olmaz çünkü kuraklık ve mevsimsel değişimler gibi iklimsel dönüşümler tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor. Tarladan sofraya uzanan zinciri sarsan bu durum, sadece hasat verimini düşürmekle kalmıyor raflardaki fiyat farkının haftadan haftaya değişmesini de beraberinde getiriyor.

İklim krizinin en görünür etkisini enerji tüketiminin artışında görebiliyoruz

İklim krizini en çok kim hissediyor? 2

Özellikle yazın yüksek sıcaklıklarla birlikte artan enerji kullanımımız giderek katlanıyor. Enerji üretiminde büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olmamız, artan enerji talebiyle ters orantıda bir gidişata sahip olduğundan bu durumun önüne geçmek için yenilenebilir enerji yatırımlarının artması sürdürülebilir bir kalkınmanın da temelini oluşturuyor.

Su kaynakları azaldıkça maliyetler de artıyor

İklim krizini en çok kim hissediyor? 3

Hepimizin farkında olduğu bir gerçek var ki son yıllarda yağışların düzensiz hale gelmesi su kaynaklarını büyük oranda etkiliyor. Barajların artık eski seviyelerde olmaması içme suyundan tarımsal sulamaya kadar birçok alandaki ihtiyaçla doğrudan bağlantılı. Arıtma, taşıma ve depolama maliyetiyle ilişkili bu konu güncel olarak şehirlerde yaşanan su kesintilerine de yansıyor.

İklim krizi artık ekonomik bir sorun

İklim krizini en çok kim hissediyor? 4

İklim değişikliği çevresel bir sorun olmaktan çıkıp ekonomiyi de içine alan bir etken haline geldi. Tarım, enerji, ulaşım ve sanayi gibi sektörlerin de yakından ilgili olduğu bu konu, ürün fiyatlarından enerji giderlerine kadar yaşamdaki pek çok alanı etkiliyor. Bu yüzden günümüzde hala bize uzakmış gibi lanse edilen krizi, uzak bir ihtimal değil gündelik yaşamın içinde var olan bir gerçeklik olarak görmemiz şart.

İklim krizini aslında en çok biz hissediyoruz

İklim krizini en çok kim hissediyor? 5

Yukarıda iklim krizinde nelerin etkilendiğinden bahsederken aslında bir noktada hep kendimizden bahsettik çünkü gıda fiyatlarındaki artış da suların kesilmesi de elektrik faturalarının artması da insanla alakalı. Üretim biçimlerimiz, tüketim alışkanlıklarımız, hatta günlük tercihlerimizse bu krizin neresinde durduğumuzu belirleyen önemli birer konu.

Mynet'in Sesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir çok ünlü isim sahne alacak! Ücretsiz konser etkinliği...Bir çok ünlü isim sahne alacak! Ücretsiz konser etkinliği...
235 bin TL'ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı! 235 bin TL'ye aldığı arabayla ilgili gerçeği duyunca inanamadı!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları! Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.