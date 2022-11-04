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İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere çözüm ürettiler: Doğrudan penise enjekte ediliyor

04.11.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İktidarsızlık sorunu yaşayan erkekler için yeni bir çözüm üretildi. Belçikalı ürologlar, yaptıkları çalışmayla erektil disfonksiyon sorunu yaşayan 360’dan fazla erkeği mercek altına aldı. Yedi ayrı çalışma incelenme sonrası botoksun erektil disfonksiyon sorununa çare olabileceği öne sürüldü. Yalnız bu çalışma İngiltere ve ABD’de onaylanmadı.

İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere çözüm ürettiler: Doğrudan penise enjekte ediliyor

Botoksu daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Kırışıklıklar için genellikle kadınlar tarafından tercih edilen botoksun yeni bir faydası daha ortaya çıkmış olabilir. Bir grup bilim insanı botoksun erkeklerde erektil disfonksiyon sorununu düzeltebileceğini öne sürüyor. Botoksu, iktidarsız erkeklerin penisine doğrudan enjekte etmek, cinsel organı rahatlatır ve kanın içine hücum etmesine izin verir.

DAHA FAZLA ARAŞTIRILMALI

Belçikalı ürologlar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, tedavinin 'açık fayda' gösterdiğini söyledi. Tüm erkeklerin yaklaşık yarısı, yaşamlarının bir noktasında bir tür erektil disfonksiyondan mustariptir.

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