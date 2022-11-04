İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere çözüm ürettiler: Doğrudan penise enjekte ediliyor

Botoksu daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Kırışıklıklar için genellikle kadınlar tarafından tercih edilen botoksun yeni bir faydası daha ortaya çıkmış olabilir. Bir grup bilim insanı botoksun erkeklerde erektil disfonksiyon sorununu düzeltebileceğini öne sürüyor. Botoksu, iktidarsız erkeklerin penisine doğrudan enjekte etmek, cinsel organı rahatlatır ve kanın içine hücum etmesine izin verir.

DAHA FAZLA ARAŞTIRILMALI

Belçikalı ürologlar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, tedavinin 'açık fayda' gösterdiğini söyledi. Tüm erkeklerin yaklaşık yarısı, yaşamlarının bir noktasında bir tür erektil disfonksiyondan mustariptir.



