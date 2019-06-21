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İlaçlı içkileri ortayan çıkaran tırnak çıkartması üretildi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Havas Health & You tarafından Universal Music için hazırlanan tırnak çıkartması Desperta içeceklere karıştırılan ilaçları ortaya çıkarıyor.

İlaçlı içkileri ortayan çıkaran tırnak çıkartması üretildi!

Tecavüz veya cinsel istismar vakalarının çocuğunda mağdur olan taraf kendini koruyamıyor ya da bilinci yerinde olmuyor. Bu tür vakaların oluşması genellikle içeceklere ya da yiyeceklere mağdurun haberi olmadan karıştırılan ilaçlar sebebiyet veriyor. Tecavüz vakalarına uğrayan kişilerin büyük bir çoğunluğunu hatta neredeyse tamamını kadınlar oluşturuyor. Tecavüz kültürünün yok edilmesi için çabalayan, sağlık ve refah konularında uzmanlaşmış Havas Health & You ajansı da bu ilaçların vücuda girmeden tespiti için bir kampanya hazırladı. Universal Music için oluşturulan “Desperta” (Uyandır) isimli tırnak çıkarması içeceklere karıştırılan ilaçların tespitini yapmak için hazırlandı. Herhangi bir içeceği parmağıyla karıştıran kadın, tırnağın ucundaki çıkartmaya göre içeceğe farklı bir ilacın katılıp katılmadığını renk değişimi ile anlıyor.

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Institute for Applied Economic Research (IPEA) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Brezilya’da her on dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Tahminlere göre sadece 2017 yılı içerisinde 600 bin kadın tecavüz maduru oldu. Cinsel tacizden yaşanmadan önce bir içeceğe ya da yemeğe karıştırılan bir takım uyuşturucu ilaçlar yüzünden kadınlar yaşadığı tecavüzü bile hatırlayamıyor. Bunun dışında kullanılan ilacın çok geçmeden vücuttan atılmış olması ilacın tespitini de zorlaştırıyor. Dolayısıyla kurbanlar olay sonrasında soruşturma açmakta zorlanıyor ya da nadiren yetkili birimlere başvuruyor.

Desperta renk değiştirirse kanıt olarak kullanılabilecek

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Federal Bahia Üniversitesi tarafından formülü geliştirilen tırnak çıkartması bir ojeli tırnağın üstüne takılan bir aksesuar gibi gözüktüğü için dikkat de çekmiyor. İçerdiği etken maddesi sayesinde tehlikeli ilaçlarda renk değiştiren tırnak çıkartması kişiyi şüphe ettiği içecek konusunda kolay bir yöntemle uyarıyor. Universal Music Brasil başkanı Paulo Lima kampanyanın bilinirliğini arttırmak için şarkıcı Malía ile bir reklam filmi hazırladıklarını böylelikle müzik sayesinde birçok insana ulaşma şansını yakaladıklarını ifade ediyor. Havas Health & You idari yaratıcı yönetmeni Laura Florence ise kadınların son yıllarda ekonomik ve bireysel bağımsızlıklarını kazandıklarını ancak yaşanılan dünyanın hala güvensiz olduğuna vurgu yapıyor. Kadınların istedikleri yere istedikleri zaman gitmeleri ve başlarına herhangi bir durum gelmeden ayrılmaları için yardımcı olacak bir ürün geliştirdiklerini söylüyor.

Desperta tırnak çıkartmasının üretimi ve ürün hakkında daha detaylı bilgiye desperta.info adresinden ulaşılabiliyor. Polis amiri Zuleika Gonzales Brezilya’da Desperta kullanan kadınların tırnak çıkartmasında herhangi bir renk değişimi gözlemlediği anda polise başvurabileceğini ve şüphelinin bu kanıt kullanılarak göz altına alınabileceğini duyurdu.


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ilginç haberler cinsel istismar tırnak çıkartması

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