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  4. İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

21.12.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'dan sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban çifti, ilişkilerini göz önünde yaşama kararı aldılar. Şeker, Survivor şampiyonu sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

Survivor 2021 yarışmacıları İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşkı, doludizgin devam ediyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Şeker, Bababan ile aşk pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu. Şeker, mutluluk pozuna kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan sonra, adadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

Günlerini Antalya'da sevgilisinin yanında geçiren Şeker, ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

Evlenecekleri konuşulan çiftin düğün dansı için kursa gittikleri iddia edilmişti.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

Dedesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan İlayda Şeker, uzun bir süredir Antalya Elmalı'da kalıyor.

İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!


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İsmail Balaban
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