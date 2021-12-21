İlayda Şeker sevgilisi İsmail Balaban ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

Survivor 2021 yarışmacıları İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşkı, doludizgin devam ediyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Şeker, Bababan ile aşk pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu. Şeker, mutluluk pozuna kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan sonra, adadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Günlerini Antalya'da sevgilisinin yanında geçiren Şeker, ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.

Evlenecekleri konuşulan çiftin düğün dansı için kursa gittikleri iddia edilmişti.

Dedesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan İlayda Şeker, uzun bir süredir Antalya Elmalı'da kalıyor.



