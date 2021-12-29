MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

29.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacıları ismail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı, magazin aleminde bomba etkisi yaratmıştı. İlayda Şeker, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı.

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlayda Şeker, Instagram hesabından milli güreşçi İsmail Balaban ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

''SANA MARKETİ SATIN ALIRIM''

İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk.'' ifadelerini kullandı.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın, kendisine yeni yıl hediye olarak araba aldığını da duyurdu.

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

ÇOCUĞUNA KAYNANASININ ADINI VERECEK

İlayda Şeker, çocuklarına İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve babası Hasan Balaban'ın adını koyacağını belirtti.

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

''İSMAİL'DEN ÖNCE NEFES ALMIYORMUŞUM''

Şeker, İsmail Balaban için ''İsmail, aldığım nefes. Hatta ben İsmail'den önce nefes almıyormuşum. Tarif edilemez bir duygu İsmail'le olmak'' diyerek, Balaban'a olan aşkını haykırdı.

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

''İSMAİL, GİYİMİME KARIŞIYOR''

İsmail Balaban'la aşk yaşamaya başladıktan sonra Instagram hesabındaki cesur pozlarını silen İlayda Şeker, ''İsmail, giyimime karışıyor. Haklı yönleri var. Ben de ona saygı çerçevesi içinde ayak uydurmaya çalışıyorum'' itirafıyla şaşırttı.

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

Şeker, ''İsmail Balaban'da değiştirmek istediğin bir özellik var mı?'' sorusuna ise ''Valla huyu suyu, mütevaziliği, kendine has duruşu, karakteri... Her şeyiyle mükemmel birisi'' yanıtını verdi.

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Utançtan içim çekiliyor" demişti! Jet yanıt "Utançtan içim çekiliyor" demişti! Jet yanıt
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Serenay Sarıkaya Adana'dan çorap üzeri terlikle dönmüştü! Açıklama geldiSerenay Sarıkaya Adana'dan çorap üzeri terlikle dönmüştü! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Merkez Bankası, 2022 yılı kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2022 yılı kur politikasını açıkladı

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

Beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

İşi gücü bırakın! Sırtımın güzelliğine bakın

İşi gücü bırakın! Sırtımın güzelliğine bakın

Porno itirafından ifşa skandalına... 2021 yılında onlar konuşuldu

Porno itirafından ifşa skandalına... 2021 yılında onlar konuşuldu

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.