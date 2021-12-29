İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlayda Şeker, Instagram hesabından milli güreşçi İsmail Balaban ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

''SANA MARKETİ SATIN ALIRIM''

İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk.'' ifadelerini kullandı.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın, kendisine yeni yıl hediye olarak araba aldığını da duyurdu.

ÇOCUĞUNA KAYNANASININ ADINI VERECEK

İlayda Şeker, çocuklarına İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve babası Hasan Balaban'ın adını koyacağını belirtti.

''İSMAİL'DEN ÖNCE NEFES ALMIYORMUŞUM''

Şeker, İsmail Balaban için ''İsmail, aldığım nefes. Hatta ben İsmail'den önce nefes almıyormuşum. Tarif edilemez bir duygu İsmail'le olmak'' diyerek, Balaban'a olan aşkını haykırdı.

''İSMAİL, GİYİMİME KARIŞIYOR''

İsmail Balaban'la aşk yaşamaya başladıktan sonra Instagram hesabındaki cesur pozlarını silen İlayda Şeker, ''İsmail, giyimime karışıyor. Haklı yönleri var. Ben de ona saygı çerçevesi içinde ayak uydurmaya çalışıyorum'' itirafıyla şaşırttı.

Şeker, ''İsmail Balaban'da değiştirmek istediğin bir özellik var mı?'' sorusuna ise ''Valla huyu suyu, mütevaziliği, kendine has duruşu, karakteri... Her şeyiyle mükemmel birisi'' yanıtını verdi.



