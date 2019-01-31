İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

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HABER  | 31.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı büyük beğeni aldı. Ortaylı paylaşımda "Hep arıyoruz onu... Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yayımlayan Ortaylı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” adlı kitabından da bir alıntı yaptı.

"ONU ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Atatürk’ün fotoğrafının yanına Ortaylı, “Atatürk'te mantık, kurmaylığın verdiği coğrafya, tarih merakı, edebi bir zevk ve metin anlayışıyla yan yana gelmiştir. Atatürk birçok özelliğinin yanı sıra bu yönüyle de bu milletin aranan adamıdır. Hep arıyoruz onu… Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz” notunu düştü.

Ortaylı’nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iste budur
hoca yürüyen tarıh
canlı taıh yanı yasayan canlı tarıh
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