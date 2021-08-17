İlçenin kâbusu oldu! Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, 6 Nisan ve 7 Temmuz tarihleri arasında Beylikdüzü'nde 6 ayrı evden 1 dizüstü bilgisayar ve 15 adet cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekipler, hırsızlık olayını 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden A.A. (23) dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.A. bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

