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  4. İlçenin kâbusu oldu! Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı

İlçenin kâbusu oldu! Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı

17.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde 6 farklı evden 1 adet diz üstü bilgisayar ve 15 adet cep telefonu çalan 2 şüpheliden 1’i yakalandı. Şüphelilerin girdikleri apartmanlarda güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçenin kâbusu oldu! Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, 6 Nisan ve 7 Temmuz tarihleri arasında Beylikdüzü'nde 6 ayrı evden 1 dizüstü bilgisayar ve 15 adet cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekipler, hırsızlık olayını 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden A.A. (23) dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.A. bugün adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Beylikdüzü
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