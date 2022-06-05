İle'nin yazılışı - İle nasıl yazılır?

İle edat ve bağlaç olarak kullanılır. Bu yüzden bazı durumlarda bitişik bazı durumlarda ise ayrı olarak yazılır. Her ikisinde de yazılışları bakımından hiçbir fark olmaz. Bu kelime kendinden önce gelen kelimeye bitişik olarak da ayrı olarak da yazılabilir. Eğer ile kelimesi bitişik yazılıyorsa büyük ve küçük ünlü uyumu kurallarına uyularak yazılır fakat ayrı yazıldığı durumlarda ünlü uyum kuralları aranmaz.

İle nasıl yazılır?

İle sözcüğü hem bağlaç hem de edat olmak üzere iki şekilde kullanılır. Tek başına kullanıldığı zaman bir anlam ifade etmeyen ve sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan kelimelere edat denir. Bağlaç ise hem kelimeleri hem de birleşik cümleleri birbirine bağlar. İle'nin yazılışında bağlaç cümleden çıkarıldığında anlamda bozulma yaşanmaz. Edatlar ise cümleden çıkarıldıklarında anlam bozulur.

En çok karıştırılan konular arasında yer alan ile edat mı bağlaç mı? oluyor. Eğer cümlede ile kelimesi yerine ve getirilebiliyorsa ile o cümlede bağlaç olarak kullanılmış denir. Fakat ile kelimesi yerine ve getirilemiyorsa ile kelimesi edat olarak kullanılmış olur.

Örneğin;

Ara tatilde evime araba ile gideceğim. Bu cümlede görüldüğü gibi ile sözcüğü yerine ve sözcüğü koyulduğu zaman cümle anlamsız bir hale geliyor. Bu yüzden burada kullanılan ile bağlaç olarak kullanılmış.

Ahmet ile Mehmet fen bilgisi sınavına girmedi. Bu cümlede ile sözcüğü yerine ve sözcüğü getirildiği zaman anlam bozulmadığı için edat olarak kullanılmış.

Okul ile ev arasında gidip geldiler. Yine burada görüldüğü gibi ile sözcüğü yerine ve sözcüğü koyulduğu zaman cümle anlamsızlaşır. Bu yüzden bu cümlede ile bağlaç olarak kullanılmış.

Alper ile Serhat çok iyi arkadaştır. Burada ise ile yerine ve koyulduğu zaman anlam bozulmaz. Bu cümlede ile edat olarak kullanılmış.

Özel isimlerle ile'nin yazımı

İle sözcüğü özel isimlere bitişik bir şekilde yazıldığı zaman 'i' ünlüsü düşer. Bazı özel isimlerde araya 'y' kaynaştırma harfi gelebilir. Özel isimlerle ile’nin yazımı şu şekilde örnekler verilerek açıklanabilir;