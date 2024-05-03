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Ilgaz kayak sezonunda 100 bin ziyaretçi ağırladı

03.05.2024 11:34
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı, kayak sezonunda 100 bin ziyaretçi ağırladı.

Ilgaz kayak sezonunda 100 bin ziyaretçi ağırladı

Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede yer alırken Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kolay ulaşılabilen kayak merkezlerinden biri oldu.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2020'de açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı'ndaki merkezlerde kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak vakit geçiren ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı da buluyor.

Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

Dağda 4 yıl önce İl Özel İdaresi tarafından yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nin işletmesini de İdare gerçekleştiriyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, AA muhabirine, Yurduntepe Kayak Merkezi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yaptıklarını söyledi.

Ilgaz Dağı'na yapılan tesisin bölge turizmini de olumlu etkilediğini belirten Sinsi, "Çevre turizminin, Kastamonu için çok şey kattığını düşünüyoruz. Tesisin işletmesinin büyük kısmını kendi personelimizle, bir kısmını da bir işletmeci vasıtasıyla yapıyoruz." dedi.

Sinsi bölgeye ilginin arttığını dile getirerek, "Ilgaz'da 2023-2024 sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladık. Bunun 5 binini Ramazan Bayramı tatilinde gelen misafirlerimiz oluşturdu. Gelenlerin büyük memnuniyetle ayrılması bizi oldukça sevindiriyor." diye konuştu.

Yurduntepe tesisleri hakkında da bilgi veren Sinsi, "Kayak Merkezi, Ilgaz'daki eski tesislere yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İki mekanik tesis var. Biri 6 sandalyeli ve uzunluğu 2 bin 100 metre. Diğeri ise 4 sandalyeli ve 1100 metre uzunluğa sahip. Burada iki günübirlik tesis ve kafeteryamız bulunuyor. Tesisin toplam uzunluğu 5 bin 600 metre civarında. Yöredeki benzer kayak pistlerinden çok daha uzun bir piste sahip. Kar kalitesi olarak da oldukça iyi bir tesis. Ilgaz Yurduntepe kayak merkezlerine ilave imar planı yaparak pist uzunluğunu uzatmak ve konaklama tesisi için de bir alan oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ilgaz kayak
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