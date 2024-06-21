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  4. İlginç danslarıyla gündemdeydi… Melis Sezen şimdi de plajda nefes terapisi yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı

İlginç danslarıyla gündemdeydi… Melis Sezen şimdi de plajda nefes terapisi yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 12:36
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Son dönemde ilginç dansları ve cesur kombinleri ile gündemden düşmeyen güzel oyuncu Melis Sezen şimdi de plajda nefes terapisi yaptı. Sezen'in mavi bikinisiyle nefes çalışması yaptığı o anlar kısa sürede gündem oldu.

İlginç danslarıyla gündemdeydi… Melis Sezen şimdi de plajda nefes terapisi yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Kerem Bürsin ile "Son of a Rich" filminde rol alacak. Yeni projesinden önce tatil yapan güzel oyuncu yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Son dönemde ilgiç dansları ile adından söz ettiren ünlü isim bu defa plajda nefes terapisi yaptı. Sezen'in mavi bikinisiyle nefes çalışması yaptığı o anlar kısa sürede gündem oldu.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu hallerine sosyal medyada; 'Ben bedavadan ders verirdim', 'Ben de boş vaktimde nefes çalışması yapacağım. Bu fırsat kaçmamalı' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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