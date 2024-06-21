İlginç danslarıyla gündemdeydi… Melis Sezen şimdi de plajda nefes terapisi yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Kerem Bürsin ile "Son of a Rich" filminde rol alacak. Yeni projesinden önce tatil yapan güzel oyuncu yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dönemde ilgiç dansları ile adından söz ettiren ünlü isim bu defa plajda nefes terapisi yaptı. Sezen'in mavi bikinisiyle nefes çalışması yaptığı o anlar kısa sürede gündem oldu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu hallerine sosyal medyada; 'Ben bedavadan ders verirdim', 'Ben de boş vaktimde nefes çalışması yapacağım. Bu fırsat kaçmamalı' gibi yorumlar yapıldı.









