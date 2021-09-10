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İlginç görüntü! E-5’ten uçak geçti

10.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda uçaklardan biri daha satıldı. Tahran TT Havayolları’na ait uçak, gece uzman bir ekip tarafında Atatürk Havalimanı’nda tırlara yüklenerek Hadımköy’e taşındı. E-5 Karayolu’nda ilginç görüntüler oluşturan taşıma operasyonu drone ile havadan da görüntülendi.

Atatürk Havalimanı apronunda yıllardan bekleyen hurda uçaklardan Tahran TT havayolu firmasına ait MD-82 tipi yolcu uçağı, Sky Air Shop isimli bir firması tarafından 5 ay önce satın alındı. Uçak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel’in liderliğinde detaylı şekilde parçalanan uçak, gece tırlara yüklenerek Atatürk Havalimanı apronundan çıkartıldı. Atatürk Havalimanı B kapısından çıkan tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında E-5 Karayolundan Hadımköy’e götürüldü. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

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"BİZ BUNU ÇIKARTIP TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Sky Air Shop yetkilisi uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, “7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık. Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız” ifadelerini kullandı.

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"BİR BELEDİYE VEYA OKULA VERECEĞİZ"

Uçağın parçalanarak tırlara yüklenmesiyle alakalı bilgiler veren Ertemel, “İşlem olarak biz tekrar birleştireceğiz, kanatları, iniş takımları sökülmüş. Biz bunu faal olarak tekrar ayağa kaldıracağız. Şu anda biz galiba ya belediyeye vereceğiz veya da okula vereceğiz. İkisinden biri alacak” diye konuştu.

İHA

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