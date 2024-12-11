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  4. İlişkilerdeki belirsizliklere flört koçundan son nokta! Sosyal medyada viral oldu: "Tek bir kelimeyle anlayabilirsiniz"

İlişkilerdeki belirsizliklere flört koçundan son nokta! Sosyal medyada viral oldu: "Tek bir kelimeyle anlayabilirsiniz"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.12.2024 13:01
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TikTok'ta 'sabrina.zohar' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir flört koçu ikili ilişkilerde insanlara yardımcı olmak için yaptığı paylaşımlarla bir hayli popüler. Sosyal medyada takipçi sayısı büyük bir hızla artan Zohar, "Birinin kullanacağı ve sizinle ilgilenip ilgilenmediğini hemen anlamanızı sağlayacak tek bir kelime var" ifadelerini kullandı.

İlişkilerdeki belirsizliklere flört koçundan son nokta! Sosyal medyada viral oldu: "Tek bir kelimeyle anlayabilirsiniz"

TikTok'ta bir milyondan fazla takipçisi olan ilişki uzmanı Sabrina Zohar, hayranlarına sağlıklı bir ilişki sürdürme konusunda tavsiyeler vermesi, flört ipuçları vermesi ve zihinsel sağlık engellerini nasıl aşacakları konusunda bilgi vermesiyle tanınıyor. Zohar aynı zamanda kendi adını taşıyan bir podcast'in de sunucusu ve burada aynı konuları uzun uzun ele alıyor. Son olarak sosyal medya platformundan Zohar, "Birinin sana olan ilgisini ölçmek ister misin?" sorusunu sorarak takipçilerini hareketlendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Bir kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için sadece tek bir kelimeye ihtiyaçları olduğunu belirten Zohar, "Birinin kullanacağı ve sizinle ilgilenip ilgilenmediğini hemen anlamanızı sağlayacak tek bir kelime var. Bu kelime ne? 'Meşgul.' Birisi sizden hoşlandığında, hiç kimsenin hiçbir şey için çok meşgul olmadığını anlarsınız." dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Zohar'ı destekleyen yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten meşgul olsalardı, buluşmak için alternatif bir zaman teklif ederlerdi." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu noktada, bir dahaki sefere bir erkek bana 'meşgul' dediğinde, sadece 'not edildi' diyeceğim ve ona bir daha asla mesaj atmayacağım." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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