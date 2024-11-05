Gece yarısı hiç tanımadığı bir kişinin mezarına gidip temizlik yaptı! O anları sosyal medyadan paylaşınca tepkiler gecikmedi

TikTok'ta temizlik videoları çekerek kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan The Clean Girl isimli kullanıcı gece yarısı hiç tanımadığı bir kişinin mezarını temizlediği bir video paylaşınca tepkiler gecikmedi.

Mezarlıktaki temizlik videosuna, "Gece mezarlıktayım, bu terk edilmiş mezarı ücretsiz temizliyorum.Aklımda o kadar çok soru var ki. Ne oldu? Bu mezar nasıl bu kadar kirlendi?" notunu ekleyen TikTok kullanıcısı sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bazıları onu ölüye saygısızlık yapmakla ve üzücü durumları hafife almakla suçladı. Bazıları ise kullandığı temizlik ürünlerini sorguladı ve mezarlara zarar verebileceğinden endişelendi ve sözlerini ciddiyetsiz buldu.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Mezarı temizlediği sırada yanında getirdiği ıslak kekinden bir ısırık alan fenomen isim videosu sırasında, "Buraya kim gömüldü? Adı Bienvenida. Şu anda gördüğüm en pis mezar burası. Bu çok haksızlık, herkes güzel bir dinlenme yerini hak ediyor. Bienvenida'nın hayatının nasıl olduğunu merak ediyorum. Çikolatalı kek sever misin Bienvenida?" ifadeleri tepkilere neden oldu.