Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın QR kodla kaplanan bir arabayı gösterdi.

Kağıtların üzerinde ise, "Beni aldatan şahsın fotoğrafı. Kızlar uzak dursun" yazılıydı. İhanetin ifşa edildiği görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Boşuna QR okutmayın, fotoğraf kaldırılmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar uğraşmana değdi mi?" yorumunu yaptı.