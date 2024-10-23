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  4. Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

23.10.2024 09:52
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.10.2024 09:52
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TikTok'ta 'ozgeileaslan' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi aldatan eski sevgilinin ifşa edildiği bir intikam görüntüsünü kaydederek sosyal medyadan paylaştı. "Ankara'da sıradan bir gün" notuyla paylaşım yapan genç kadın, eski sevgilinin arabasının QR kodlu kağıtlarla kapladığını gösterdi. Genç kadın QR kodu okutmadığını dile getirirken o görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın QR kodla kaplanan bir arabayı gösterdi.

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Kağıtların üzerinde ise, "Beni aldatan şahsın fotoğrafı. Kızlar uzak dursun" yazılıydı. İhanetin ifşa edildiği görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Boşuna QR okutmayın, fotoğraf kaldırılmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar uğraşmana değdi mi?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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