İlk buluşmada yaşadıklarını sosyal medyada anlattı! Paylaşımı milyonlara ulaştı

İnternet aracılığıyla yeni birisiyle tanışmak hemen hemen herkesin başvurduğu yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce hiç görmediğiniz biriyle buluşmak heyecan verici olmasının yanında bir nebze de olsa ürkütücü olabiliyor. Jess Roberts isimli sosyal medya kullanıcısı başına gelen ilk buluşma deneyimiyle internette popülerleşti.

ROMANTİK BİR ORTAM AYARLADI

Amerika'nın Oklahoma kentinde yaşayan üniversite öğrencisi Jess Roberts, internetten tanıştığı bir genç adamla buluşmak için sözleşti. Buluşma için oldukça romantik bir ortam seçen Roberts, hayatının en ilginç deneyimini yaşadığını ifade etti. Yaşadıkları kentteki bir gölde gün batımını izlemek için buluşan ikili için her şey yolunda ilerliyordu.

İlk buluşmasının gerçekten mükemmel geçtiğini belirten Roberts, genç adamın hiç beklemediği bir hareket yaptığını söyledi. Roberts o anları, “Genç bir adamla gün batımı manzarası izlemeye geldim. Kendisi bir anda çantasından tırnak makası çıkartarak ayak tırnaklarını kesmeye başladı. İlk başta ne yapacağımı bilemedim. Sonrasında ise midem bulandığı için kendimi tutmaya çalıştım” sözleriyle anlattı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Roberts’ın ilk buluşmasını anlattığı paylaşımı sosyal medyanın ilgisini çekti. Kullanıcılar Roberts’ın anlattıklarını tş’ye alan yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Kullanıcılardan biri, “Evlen bence” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise “Hazırlıklı gelmiş çocuk, gün batımında tırnak kesmenin tadı ayrıdır” diyerek durumla dalga geçti. Jess'in en sevdiği yorum ise “Çocuğa söyle buluşmadan önce duş alıp tırnaklarını kesmeyi öğrensin, buluşunca değil” oldu.



