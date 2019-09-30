İlk kez yayınlandı! Tuncel Kurtiz'den Ferhan Şensoy şiiri

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, arkasında yüzlerce film, tiyatro oyunu ve dizi bırakarak 27 Eylül 2013'de yaşama veda etti. Kurtiz ölümünün 6. yılında sosyal medyada #TuncelKurtiz etiketiyle çok sayıda mesaj yayınlandı.

Ancak onlardan en dikkat çekeni daha önce Kurtiz'in hiçbir yerde yayınlanmamış bir videosu idi. Tuncel Kurtiz videoda Ferhan Şensoy'un bir şiirini okuyordu. Tülay Günal o videoyu "Bu video yıllardır bende. Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yılında sevgili eşi Menend Kurtiz'e yolladım. Asıl sahibine ulaştığı için çok mutluyum. Saygı,sevgi ve özlemle... #TuncelKurtiz" notuyla paylaştı.

İşte o şiirden bir kısım:

"Beyoğlu'nda gezerim

Gözlerimi süzmeden

Şaraplarımı içerim

Hiç doktora sormadan

Beyoğlu'nda Şarabi

Hoş geldin Feran'ağbi

Yüreğim pek harabi

Boşver be Feran'ağbi"



