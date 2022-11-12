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Scooby Doo’nun Velma'sı Linda Cardellini karakterinin lezbiyen olmasını ilk kez yorumladı! “Bu harika”

12.11.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda dört arkadaş ve bir köpeğin canavarlarla olan macerasını anlatan Scooby Doo serisinin yeni filminde Velma Dinkley karakterinin cinsel yönelimi ilk kez açık bir şekilde belirtilmiş. Velma karakterinin lezbiyen olduğunu açıklanmasından sonra Velma’ya hayat veren Linda Cardellini’den ilk yorum geldi.

Scooby Doo’nun Velma'sı Linda Cardellini karakterinin lezbiyen olmasını ilk kez yorumladı! “Bu harika”

1969 yılında çizgi roman olarak ilk kez sevenlerinin karşısına çıkan Scooby Doo serisi sonraki yıllarda sinema seyircisinin de gönlünü kazanmıştı. Scooby Doo serisinin son filmi “Trick or Treat Scooby-Doo” başrol karakterlerinden Velma Dinkley’nin cinsel kimliği hakkında uzun zamandır süren spekülasyonları sona erdirilmişti ve karakterin lezbiyen olduğu açıklanmıştı. Yeni filmin bir sahnesinde Velma’nın Coco Diablo adında yeni bir kadın karaktere duygusal olarak ilgi duyduğu anlara yer verilmişti.

“AYRI BİR KEYİF VE MUTLULUK”

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Scooby Doo’nun Velma'sı Linda Cardellini karakteri yeni açıklamadan sonra oynamaktan ayrı bir keyif ve mutluluk duyacağını belirtti. 2002 canlı aksiyon filminde Velma'yı oynayan Scooby-Doo yıldızı Linda Cardellini, karakterinin sonunda eşcinsel olarak ortaya çıkmasını değerlendirdi. Ünlü isim, “Bu gerçekten harika. Yeniden Welma’yı oynamak isterim ama muhtemelen bunun için çok yaşlıyım” dedi.

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