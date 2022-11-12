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Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı

12.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için geri sayım başladı. Vizyon tarihi 23 Aralık olarak açıklanan filmin fragmanı paylaşıldı.

UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul kabul edilen ünlü sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Vizyon öncesindeki son fragmanında Aşık Meftuni Topçu ve Ramazan Bağgül’ün birlikte çalıp söyledikleri, halk ozanı Sadık Doğanay’ın “Vay Dünya Vay” isimli türküsü herkesi duygulandırmayı başardı.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

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Prof. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın onayı ve resmî muvafakatiyle kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli iki ciltlik kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyan filmi, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki birlikte yönetti.

Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu’nun ve annesini ise başarılı müzisyen Zara’nın canlandırdığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi 23 Aralık’ta vizyona girecek.

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Neşet Ertaş Garip Bülbül: Neşet Ertaş filmi

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