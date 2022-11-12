Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı

UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul kabul edilen ünlü sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Vizyon öncesindeki son fragmanında Aşık Meftuni Topçu ve Ramazan Bağgül’ün birlikte çalıp söyledikleri, halk ozanı Sadık Doğanay’ın “Vay Dünya Vay” isimli türküsü herkesi duygulandırmayı başardı.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Prof. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın onayı ve resmî muvafakatiyle kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli iki ciltlik kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyan filmi, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki birlikte yönetti.

Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu’nun ve annesini ise başarılı müzisyen Zara’nın canlandırdığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi 23 Aralık’ta vizyona girecek.