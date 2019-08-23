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İlker Kaleli'nin yeni dizisindeki partneri kim olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yayınlandığı döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinden sonra puhutv'nin Dip dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlker Kaleli, yeni sezonda ekrana dönmeye hazırlanıyor.

İlker Kaleli'nin yeni dizisindeki partneri kim olacak?

Show TV'de ekrana gelmesi planlanan O3 Medya imzalı dizide rol almaya hazırlanan İlker Kaleli'nin partnerinin kim olacağı da merak konusu oldu.

Yabancı dizisinde Ateş karakterine hayat verecek Kaleli'nin partneri olarak Ekin karakteri için güzel oyuncu Pınar Deniz'in adı geçiyor. Vatanım Sensin dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan Deniz, son olarak geçen yıl FOX'ta yayınlanan Bir Deli Rüzgar'da rol almıştı.

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Pınar Deniz, Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101 kadrosunda da yer alıyor.

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İlker Kaleli yeni dizi

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