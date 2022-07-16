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İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu! “Öğrencilerin görüyor” diyerek görevinden uzaklaştırıldı

16.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Thomas Heayel isimli bir ilkokul öğretmeni, internette seksi fotoğraflarını yayınladığı ve öğrencilerinin ismini internet üzerinde arattığında kolayca bu görsellere erişebileceği gerekçesiyle görevinden süresiz olarak uzaklaştırıldı. Paylaşımları nedeniyle pişman olduğunu dile getiren ilkokul öğretmeni meslekten men edildi.

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu! “Öğrencilerin görüyor” diyerek görevinden uzaklaştırıldı

İngiltere’nin güney batısındaki Cornwall şehrine ait Newquay kasabasında ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Thomas Heayel isimli bir adamın internette seksi fotoğraflarını paylaştığı meslektaşları tarafından fark edildi. Öğretim Düzenleme Disiplin duruşması kapsamında internet paylaşımları incelemeye alınan Heayel’in Şubat ve Temmuz 2022 yılları arasındaki çevrimiçi olarak yayınladığı uygunsuz içerikten suçlu bulundu. 31 yaşındaki öğretmen aynı zamanda cinsel ilişki hizmetleri teklif eden çevrimiçi fotoğraflar, mesaj ve yorumlara izin vermekten suçlandı. Suçlarını kabul eden Heayel pişman olduğunu dile getirdi. Ancak görevinden süresiz olarak uzaklaştırıldı.

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ÖĞRENCİLERİN GÖRME İHTİMALİNE KARŞI CEZA ALDI

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Disiplin kurulu yaptığı yazılı açıklamada, “Herhangi bir öğrencinin görüntüleri çevrimiçi olarak gördüğüne ya da eriştiğine dair bir kanıt bulunamadı. Ancak öğretmen olarak Bay Heayel’in öğrencilerin gözünde bir rol model olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bay Heayel'in görüntüleri yayınladığı web sitesi kısıtlanmış olsa da, görüntülere genel bir internet araması yoluyla da erişilebileceğini ve bir görselde Bay Heayel'in adının yer aldığı tespit edilri. Sonuç olarak görüntüler kamuya açık alandaydı ve öğrencileri bu görsellere büyük bir kolaylıkla erişebilecek noktadaydı” ifadeleri kullanıldı.

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Öğretmenlik mesleğinin halkın gözündeki imajını zedelediği ve kamu yararı faktörlerini göz önüne alan disiplin kurulu süresiz olarak Bay Heayel’in ders vermesini yasakladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen İngiltere
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