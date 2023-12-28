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  4. İmaj değiştiren Hande Erçel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! O karelere yorum yağdı

İmaj değiştiren Hande Erçel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! O karelere yorum yağdı

28.12.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Son olarak imaj tazeleyen Erçel saçlarını kızıla boyattı. Güzel oyucunun yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları hiç beğenmedi. Erçel şimdi de son pozlarıyla olay oldu.

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin erken final yapmasının ardından imaj tazeleyen Erçel'in son hali çok konuşuldu.

Hande Erçel 5+

Saçlarını kızıla boyatan ünlü ismin yeni tarzı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları hiç beğenmedi.

Hande Erçel 1

Hande Erçel imaj değişikliğinin ardından verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Hande Erçel 2

Ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel 3

Erçel'e; 'Fena yakışmış', 'Çok güzel olmuşsun', 'Baya kötü eski haline geri dönmelisin', 'Umarım geçicidir' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel 4

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