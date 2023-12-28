İmaj değiştiren Hande Erçel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! O karelere yorum yağdı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin erken final yapmasının ardından imaj tazeleyen Erçel'in son hali çok konuşuldu.

Saçlarını kızıla boyatan ünlü ismin yeni tarzı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları hiç beğenmedi.

Hande Erçel imaj değişikliğinin ardından verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Erçel'e; 'Fena yakışmış', 'Çok güzel olmuşsun', 'Baya kötü eski haline geri dönmelisin', 'Umarım geçicidir' gibi yorumlar yapıldı.







