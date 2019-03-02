MAGAZİN

İmajını değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün sevgilisiyle sarmaş dolaş halleri dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

Erkek görünümüne bürünen Neslihan Doğrusöz, katıldığı programda yeni ilişkisi ve özel yaşantısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Doğrusöz'ün sevgilisiyle samimi halleri ise dikkat çekti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz, son hali ve imajıyla gündeme gelmişti. Youtube'da Sinan Çiçek'in programına katılan Neslihan ve kız arkadaşının samimi halleri ise programa damga vurdu.

Ailesinden ve ilişkisinden bahseden Doğrusöz, cinsiyet değiştirmeyle alakalı bir ameliyat olmayacağını ve bu halinden gayet memnun olduğunu söyledi.

cinsel-tercihini-degistiren-neslihan-dogrusoz-un-11795735_8050_m

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ MASKÜLEN TARZIM VAR"

Son zamanlarda adından oldukça söz ettiren Neslihan Doğrusöz, yaşadığı değişimi ve özel hayatından şöyle bahsetti. Ben kendimi bildim bileli maskülen bir tarzım var. Makyaj yaptığımda ben yine her zaman maskülenlik vardı. Ben 5 yaşındayken apartmandaki bütün kız çocukları elbiseliyken ben kot pantolon, beyaz gömlek toplu saç falandım. Kendimle yalnız kaldığımda mutlu olduğum için 'Kime ne?' diye soruyorum.

cinsel-tercihini-degistiren-neslihan-dogrusoz-un-11795735_8732_m

"ŞUAN Kİ HALİMDEN ÇOK MUTLUYUM"

Şuan ki halimden çok mutluyum ve şu an cinsiyet değiştirme ameliyatıyla alakalı araştırma içerisinde değilim. Yaptıran çok arkadaşım var, yaptırılması gerekiyorsa da önümde bir duvar yok."

Neslihan, sunucunun 'Ailenle sosyal medya çıkan haberlerden sonra görüştün mü nasıl karşıladılar?' sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Kız kardeşim bana "Biz senin her zaman yanındayız' diye bir mesaj gönderdi. Benim aldığım bütün kötü yorumlardan sonra günün en güzel cümlesi kız kardeşimden geldi. O yüzden şu an için mutluyum.

cinsel-tercihini-degistiren-neslihan-dogrusoz-un-11795735_8455_m

"BİR ERKEĞE AİT CİNSEL ORGANIM YOK"

Bir erkeğe ait cinsel organım yok. ben böyleyim bu yolda da ilerleyeceğim. Şu an için farklı bir isimde düşünmüyorum Neslihan iyi. Mahalle baskısından korkmuyorum. Ailem benim için çok kutsal ve onları asla üzmek istemiyorum. Üzmeyeceğimi de düşünüyorum.

cinsel-tercihini-degistiren-neslihan-dogrusoz-un-11795735_6483_m

"GELEBİLECEK TÜM TEPKİLERE HAZIRIM"

Yeni ilişkisinden bahseden Neslihan Doğrusöz, "Ben çok mutluyum. Hayatımda ilk defa şunu söyleyebiliyorum bir gün her ne olursa olsun böyle bir insan tanıdığım için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Değişimimin arkasında çok kuvvetli, güçlü bir şey yaşıyorum. Bu yüzden de gelebilecek tüm tepkilere hazırım. Bu halimde bedenimde çok memnunum.

cinsel-tercihini-degistiren-neslihan-dogrusoz-un-11795735_7117_m

SARMAŞ DOLAŞ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift, program sonunda sunucunun hediye ettiği parfümleri denedi. Parfümleri boyunlarına sıkan çift, sarmaş dolaş birbirini kokladı. İkilinin bu halleri ise adeta programa damga vurdu.

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Büyük beden model ateşli pozlarıyla tarihe geçtiBüyük beden model ateşli pozlarıyla tarihe geçti
Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına... Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslihan doğrusöz işte benim stilim sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük beden model ateşli pozlarıyla tarihe geçti

Büyük beden model ateşli pozlarıyla tarihe geçti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması!

Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması!

Bensu Soral Fahriye Evcen'i tahtından etti

Bensu Soral Fahriye Evcen'i tahtından etti

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Usta oyuncu İhsan Gedik hastanelik oldu!

Yeşilçam'ın emektar ismi hastanelik oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.