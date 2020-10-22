İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “Bir duyuru yapmak istiyorum, 2 dakikanızı rica edeceğim...” diyerek sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

SMA hastalığına dikkat çeken Cem Yılmaz, "Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar” dedi.

“HİÇ BİR ÜCRET ALMAMAK KAYDIYLA KATILMAYI GÖREV BİLİRİM”

Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’na destek için de şu öneriyi yapmıştı:

“Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığı'mıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse, hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.”

Cem Yılmaz’ın çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyada “Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” mesajını paylaştı.

Cem Yılmaz da İmamoğlu’na karşılık olarak şunları yazdı:

“Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, birleştirici tavra ortak olmaktan çok mutluyum. Ankara ile görüşüp hızla organize oluruz. Diğer şehirlerimizle ilgili de sağlıkçılarımız ‘bize gelmezler’ demesin. Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Sağolun”





