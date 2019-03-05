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IMDb’de Türk kadın oyuncular zirvede

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SİNEMA TV  | 05.03.2019 08:38 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü sinema veri sitesi IMDb Starmetre’nin yeni sonuçlarına göre, uzun bir aradan sonra ilk defa Türk kadın oyuncular erkek oyuncuların önüne geçti. Hem de açık ara...

IMDb’de Türk kadın oyuncular zirvede

Yeni açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarına göre yerli kadın oyuncular, uzun bir aradan sonra ilk defa listede aktörlerin önüne geçti. Listenin ilk 10 isminden 7si, İlk 15 isminden 11’i, ilk 25 isminden 19’u kadın oyunculardan oluştu. Eğlence sektörünün datasını analiz eden Socipol'ün verilerine göre, Dilan Çiçek Deniz, 11 milyonu aşkın isim arasında 2303. Olarak Türk oyuncular içinde birinci oldu. Bu sıralama Deniz’in kariyerindeki en iyi sıralama. Dilan Çiçek Deniz daha önce en çok 11 bininciliğe yükselebilmişti. Uzun zamandır bu listenin zirvesinde yer alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat’in ardından üçüncü olabildi. The Protector dizisiyle IMDb starmetre rekorunu halen elinde bulunduran Ayça Ayşin Turan da bu hafta 2904'üncü olarak Türk oyuncular içinde dördüncü olabildi.

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IMDb’nin yayınlanan listesinde ilk 10’da Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Nuri Bilge Ceylan dışındaki tüm isimler kadın oyunculardan oluşuyor. Bu ilk 10 isim arasında Dilan Çiçek Deniz, Beren Saat ve Ayça Ayşin Turan dışında Yasemin Kay Allen, Bensu Soral, Hazar Ergüçlü ve Belçim Bilgin bulunuyor. Starmetre’de daha gerilere baktığımızda ise ilk 15’te de durum farklı değil. Üst sıralardaki isimler dışında ilk 15’te Haluk Bilgiler dışında listede Türk erkek oyuncu yer almıyor. Listenin ilk 25’ine ise 23. ve 24. sıradan Cem Yılmaz ve Fahri Yardım gibi isimler kendilerine yer bulabilmiş. Türk oyuncular listesinde ilk 50 isim arasında en çok yükselen isim 56 bin sıra birden yükselerek globalde 17 bininci Türk oyuncular içinde 45'inci olan Aybüke Pusat. Bu hafta birinciliği göğüsleyen Dilan Çiçek Deniz de 12 bin 803 sıra, ikinci olan Beren Saat de 15 bin sıra yükseldiler.


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